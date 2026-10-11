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Emirdağ'da çuvallı soğan hırsızlığı jandarmanın devriyesiyle sonlandı

Emirdağ'da jandarma devriyesi, hale götürülmek üzere çuvallanan 250 kilogram soğanı çalmaya çalışan iki kişiyi yakaladı; soğanların değeri yaklaşık 6.250 TL.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Emirdağ'da çuvallı soğan hırsızlığı jandarmanın devriyesiyle sonlandı

Emirdağ'da jandarmanın devriyesi soğan hırsızlığını önledi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde jandarma ekipleri, hale götürülmek üzere çuvallanan soğanların çalınmasına müdahale ederek iki şüpheliyi yakaladı. Olay, devriye sırasında park halindeki bir hafif ticari aracın fark edilmesiyle başladı.

Olayın tespit edilmesi:

Edinilen bilgilere göre ekipler aracın yanına gittiğinde iki şahsın araca soğan yüklediğini gördü. Şüpheli hareketler üzerine ekipler tarla sahibine ulaştı; tarla sahibinin gelmesiyle şahısların hırsızlık yaptığı belirlendi. Olay yerinde kullanılan araç hafif ticari araç olarak kaydedildi.

Malların miktarı ve değeri:

Şüphelilerin çaldıkları soğanların toplam 250 kilogram olduğu, bunların 3 çuval halinde araca yüklendiği tespit edildi. Soğan kilogramı 25 TL üzerinden hesaplandığında, piyasa değeri yaklaşık 6.250 TL olarak bildirildi.

Soruşturma ve işlemler:

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, adli işlemler ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi; jandarma devriyelerinin benzer vakalarda erken müdahale açısından belirleyici olduğu ifade edilebilir.

ŞÜPHELİLERİN ÇALDIKLARI TOPLAM 250 KİLOGRAM SOĞANA EL KONULDU

ŞÜPHELİLERİN ÇALDIKLARI TOPLAM 250 KİLOGRAM SOĞANA EL KONULDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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