Emirdağ'da eğitimde nabız: müdür okulları gezip talepleri kayda aldı

ziyaretlerin kapsamı:

Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz ilçe genelinde sürdürülen ziyaret programı kapsamında Emirdağ Fen Lisesi, Metin Zülbiye Sarı Anadolu Lisesi, Emirdağ MTAL, Emirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi, Atatürk Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu ve Şehit Muhammet Tufan Ortaokulu'nu ziyaret etti.

görüşmeler ve not alınan talepler:

Emeksiz, ziyaretlerde öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek beklentilerini dinledi ve not aldı. Kendisi, "Dile getirilen istek ve önerilerin en kısa zamanda çözümleneceğini" belirtti.

tepkiler ve takip süreci:

Öğretmen ve öğrenciler ziyaretlerden memnuniyet duyduklarını ifade etti; ilçe müdürlüğü bildirilen talepleri değerlendirip önceliklendirecek ve çözüm sürecini takip edecek.

EMİRDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÜRKAN EMEKSİZ OKUL ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR