Emirdağ'da feci çarpışma: hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı

kaza ve müdahale:

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, sabah saatlerinde Emirdağ-Yunak kara yolu Hisar köyü mevkiinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olayda 42 DVU 92 ve 34 CBB 110 plakalı araçların karıştığı belirlendi. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada, bir araç sürücüsü Ertuğrul ile araçta bulunan Süleyman Başaran, Şaban ve Hatice Ayhan hayatını kaybetti. Diğer otomobilde bulunan sürücü ile R.G., Y.E. ve Ş.E. yaralandı; yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

kurtarma çalışmaları ve soruşturma:

Araçlarda sıkışanların kurtarılması için AFAD ve itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışma yürüttü. Ekiplerin müdahalesi sonrası cenazeler çıkarılarak Emirdağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Katliam gibi kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu