Dolar 49,5975 +0,03%
Euro 55,6918 -0,04%
Bist 11.580,67 -1,84%
Altın Gram 6.612,63 +0,10%
EUR/USD 1,1225 -0,13%
Brent Petrol 109,17 +0,35%
--°

Emirdağ'da feci çarpışma: hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı

Emirdağ-Yunak kara yolunda sabah saatlerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada dört kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 13:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Emirdağ'da feci çarpışma: hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı

kaza ve müdahale:

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, sabah saatlerinde Emirdağ-Yunak kara yolu Hisar köyü mevkiinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olayda 42 DVU 92 ve 34 CBB 110 plakalı araçların karıştığı belirlendi. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada, bir araç sürücüsü Ertuğrul ile araçta bulunan Süleyman Başaran, Şaban ve Hatice Ayhan hayatını kaybetti. Diğer otomobilde bulunan sürücü ile R.G., Y.E. ve Ş.E. yaralandı; yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

kurtarma çalışmaları ve soruşturma:

Araçlarda sıkışanların kurtarılması için AFAD ve itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışma yürüttü. Ekiplerin müdahalesi sonrası cenazeler çıkarılarak Emirdağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Katliam gibi kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Katliam gibi kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adana'da kasada oturan çocuğa kurşun: 17 yaşındaki şüpheli yakalandı
images

Kızıltepe'de kuyumcu dükkanına gece ateş açıldı
images

Gümüşhane'de aynı apartmanda iki hırsızlık: altınlar şüphelinin evinde ve araçta...
images

izmit'te buluşma bahanesiyle öldürülen ümitcan şirin davasında 5 sanığa toplam 4...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adana'da kasada oturan çocuğa kurşun: 17 yaşındaki şüpheli yakalandı

Kızıltepe'de kuyumcu dükkanına gece ateş açıldı

Montella alacak haklarından feragat etti, Adana Demirspor teşekkür etti

Kemer'de hayırsever çifte teşekkür töreni

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor