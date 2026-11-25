toplantının kapsamı:

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde, yaklaşan kış mevsimi öncesinde ulaşımın aksamaması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla bir araya gelindi. Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca başkanlığında düzenlenen toplantıya ilgili kurum amirleri ve temsilcileri katıldı. Toplantıda kış koşullarında yol güvenliğini doğrudan etkileyen başlıklar kapsamlı şekilde ele alındı.

öncelikli tedbirler:

Görüşmelerde, buzlanma ve yoğun kar yağışı durumlarına karşı yürütülecek karla mücadele çalışmaları ile güzergahlarda ulaşımın kesintisiz sürdürülmesi ana başlık olarak belirlendi. Kar küreme, tuzlama ve öncelikli açık tutulacak güzergahlar hakkında planların gözden geçirilmesiyle birlikte sürücülerin alması gereken tedbirler üzerinde duruldu. Toplantıda ayrıca kış lastiği kullanımı ve olumsuz hava şartlarında dikkat edilmesi gereken hususlar sürücülerin bilgilendirilmesi gereken öncelikler arasında sayıldı.

koordinasyon ve teyakkuz:

Kurumlar arası koordinasyon süreçlerinin güçlendirilmesi ve ekiplerin kış dönemi boyunca teyakkuz halinde bulunması gerektiği vurgulandı. Acil durum iletişim hatları, bilgi akışı ve görev paylaşımı konularında değerlendirmeler yapıldı; böylece olası kesintilere hızlı müdahale edilebilmesi hedeflendi. Toplantı, kurumlar arası iş birliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

AFYONKARAHİSAR’IN EMİRDAĞ İLÇESİNDE, YAKLAŞAN KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİNDE ULAŞIMIN AKSAMAMASI VE TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA "KIŞ MEVSİMİ TRAFİK TEDBİRLERİ TOPLANTISI" DÜZENLENDİ.