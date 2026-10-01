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Emirdağ'da tohumluk ayçiçeği ön eleme süreci sahada izlendi

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Emirdağ'da tohumluk ayçiçeği ön eleme tesisini ziyaret ederek hasat ve sonrası süreçleri yerinde inceledi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Serkan Varol

Emirdağ'da tohumluk ayçiçeği ön eleme süreci sahada izlendi

Emirdağ'da ön eleme tesisi ziyareti:

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Özgür Bayrak, Şube Müdürü Arif Kaya ve Emirdağ İlçe Müdürü Burhan Uyar Emirdağ ilçesinde faaliyet gösteren ön eleme tesisinde incelemelerde bulundu. Ziyarette, tohumluk ayçiçeği üretimi ile hasat ve hasat sonrası işlemlerin sahadaki uygulamaları ele alındı.

tesiste yürütülen işlemler:

Tesis yetkilileri, kabul edilen ürünlerin ön eleme aşamasına kadar geçen süreç hakkında heyete bilgi verdi. Tesiste ön eleme işlemlerinin ayçiçeği yanı sıra arpa ve buğday ürünleri için de yapıldığı ve ürün kabulünden ön elemeye kadar kayıt ve izlenebilirlik adımlarının uygulandığı aktarıldı.

saha takiplerinin amaçları ve sonuçları:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sahadaki gözlemleri, üretim zincirinde kalite kontrolü ile izlenebilirliğin güçlendirilmesine katkı sağlıyor. Kurum yetkilileri, tarımsal üretimin farklı aşamalarının yerinde değerlendirilmesi ve sektörel faaliyetlerin takip edilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

TARIMSAL ÜRETİM ÇEŞİTLİLİĞİ VE POTANSİYELİYLE ÖNEMLİ BİR KONUMDA BULUNAN AFYONKARAHİSAR’DA...

TARIMSAL ÜRETİM ÇEŞİTLİLİĞİ VE POTANSİYELİYLE ÖNEMLİ BİR KONUMDA BULUNAN AFYONKARAHİSAR’DA, TOHUMLUK AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNDE HASAT VE HASAT SONRASI SÜREÇLER SAHADA TAKİP EDİLİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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