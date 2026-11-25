Çalıştay kentin emisyon haritasını ve uygulama adımlarını netleştirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen iki günlük Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) Kapasite Geliştirme Çalıştayı, kentin 2030 iklim hedefleri ve uygulama mekanizmalarını masaya yatırdı. Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe belediye daireleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, ilçe belediyeleri, kamu kurumları ve Dicle Üniversitesi akademisyenleri katıldı.

Envanter verileri ve emisyon dağılımı:

Çalıştayın ilk gününde 2025 yılı sera gazı envanteri, veri toplama yöntemleri ve dijital izleme sistemleri değerlendirildi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Evin Dinar, kentin emisyon kaynaklarını ve hesaplama sonuçlarını paylaşarak veriye dayalı planlamanın önemini vurguladı. Dinar’ın paylaştığı verilere göre kent, yılda yaklaşık 5 milyon ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salıyor; bu da kişi başına 2,7 ton eşdeğeri ediyor.

Dinar, emisyon dağılımını şu şekilde açıkladı: "Konutlar toplamın yüzde 29,7'sini, karayolu ulaşımı yüzde 28,2'sini, ticari ve kurumsal binalar yüzde 19,2'sini, tarımsal sulamada kullanılan elektrik yüzde 10,7'sini oluşturuyor. Hayvancılık ve gübre kullanımından gelen 2 milyon tonu aşan emisyonu da ayrıca hesapladık."

Başkan Dinar ayrıca çalışmanın metodolojisine dair şu ifadeleri kullandı: "Üç ay içinde mevcut planımızı uluslararası standartlara göre gözden geçirdik. Belediye birimlerimizden ve sekiz kurumdan veri isteyerek 2025 yılı envanterini çıkardık. Şehrin ısı haritasını ve mahalle ölçeğinde risk sınıflarını ortaya koyduk. Plandaki eylemleri, her biri için kimin ne yapacağını konuşabileceğimiz 38 eylem kartına dönüştürdük. Bütün bunları neden yapıyoruz? Çünkü ölçmediğimiz bir şeyi yönetemeyiz. Hangi mahallenin daha fazla risk altında olduğunu bilmeden gölgeliği, ağacı ve su noktasını doğru yere koyamayız. Emisyonun nereden geldiğini bilmeden hangi yatırımın gerçekten sonuç vereceğini söyleyemeyiz. Finansman kaynaklarına başvururken de en güçlü dayanağımız bu veriler olacak."

Eylem öncelikleri ve kurumsal koordinasyon:

Çalıştayın ikinci gününde "İklim Dirençli Diyarbakır, Stratejik Planlama ve Eylem Önceliklendirme Atölyesi" düzenlendi. Atölyede kent iklim risk profili, 2023 ve 2025 envanter verileri üzerinden eylemler önceliklendirildi; veri paylaşımı, finansman kaynakları ve kurumlar arası sorumluluk dağılımı tartışıldı. Katılımcılar, hangi müdahalelerin kısa vadede etki yaratacağı ve hangi yatırımların uzun vadede sürdürülebilir sonuç vereceği konusunda görüş bildirdi.

Ayrıca, 4 Ağustos 2026'da Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları (YİDEP) kapsamında kurulacak İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu'na ilişkin hazırlıklar ele alındı. Kurulun kurulmasıyla kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, veri paylaşımının sistematik hale getirilmesi ve ortak sorumluluk mekanizmalarının işlerlik kazanması hedefleniyor.

Çalıştay boyunca vurgulanan ana mesaj, iklim değişikliğiyle mücadelede etkin ve kalıcı sonuçlar için ölçme, izleme ve kurumsal iş birliğinin vazgeçilemez olduğuydu. Katılımcıların katkılarıyla tamamlanan atölye ve raporlama adımları, Diyarbakır’ın 2030 hedeflerine ulaşma yolunda somut uygulama planlarına dönüştürülmek üzere kayda geçirildi.

İki gün süren program, kurumların görüş ve önerilerinin toplandığı atölye çalışmasıyla sona erdi; bundan sonraki süreçte verilerin düzenli güncellenmesi, eylem kartlarının uygulanması ve kurullar aracılığıyla koordinasyonun sağlanması bekleniyor.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN DÜZENLEDİĞİ KENTİN İLK SECAP İZLEME ÇALIŞTAYINDA, KENTİN YILLIK SERA GAZI SALIMININ YAKLAŞIK 5 MİLYON TON OLDUĞU AÇIKLANDI. İKİ GÜN SÜREN ÇALIŞTAYDA, KENTİN İKLİM RİSKLERİ, 2030 HEDEFLERİ VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ ELE ALINDI; KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ VURGULANDI.