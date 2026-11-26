Ankara'da düzenlenen operasyonun detayları

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürüttükleri çalışmalarda aranan kişilerin yakalanmasına odaklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu adres tespitleri yapıldı ve belirlenen noktalara operasyon düzenlendi.

Yakalananların kimlik ve hukuki durumları:

Operasyonlarda, uzun süredir firari olarak aranan üç kişi ele geçirildi. A.A., yaklaşık 1 yıldır firariydi ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. Diğer iki kişi K.N. (yaklaşık 3 yıldır firari) ve N.K.Ç. (yaklaşık 7 yıldır firari) olarak kayda geçti.

Operasyonun yürütülmesi ve sonuçları:

Emniyet birimlerinin istihbarat çalışmaları ve koordineli saha faaliyetleri sonucu firari hükümlülerin adresleri tespit edilip gerekli adli işlemler için gözaltına alındılar. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, yakalanan şahıslar hakkında yasal süreçlerin devam ettiği bildirildi.

Bu tür koordineli operasyonlar, aranan şahısların bulunmasına ve adli mercilere teslim edilmesine yönelik yöntemlerin sürdürülmesinde önem taşıyor. Ankara Emniyeti'nin çalışması, farklı sürelerle firari olarak aranan hükümlülerin yakalanmasıyla sonuçlandı.

ANKARA’DA FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ’NE (FETÖ) YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 3 FİRARİ YAKALANDI.