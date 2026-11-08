Emniyet COP31 güvenliğinde tüm birimleriyle sahada

emniyet genel müdürlüğü'nden COP31 güvenliği açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek COP31 kapsamında güvenlik çalışmalarının tüm birimlerle sürdürüldüğünü bildirdi. Kurum, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda zirveye katılacak devlet ve hükümet başkanları, uluslararası heyetler, katılımcılar ve vatandaşların güvenliğinin en üst düzeyde sağlanacağına dikkat çekti.

güvenlik koordinasyonu ve kapsamı:

Açıklamada, EGM'nin diğer kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde çalıştığı ve etkinlik süresince sahada olacağı ifade edildi. Güvenlik planlarının uygulanması, risklerin yönetimi ve misafir heyetlerin korunması gibi konuların öncelikli olduğu vurgulandı.

zirvenin huzur içinde tamamlanması amacıyla:

EGM, COP31'in huzur içerisinde tamamlanması amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Kurum, güvenliğin sağlanması için yürütülen faaliyetlerin aralıksız devam edeceğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü: "COP31 kapsamında tüm birimlerimizle sahadayız"