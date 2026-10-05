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Emniyet gençlerle omuz omuza: Kars'ta üniversite kampüsünde bilgilendirme

Kars Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul, Kafkas Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu; gençlere güvenlik, risk farkındalığı ve emniyete ulaşım anlatıldı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 15:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Emniyet gençlerle omuz omuza: Kars'ta üniversite kampüsünde bilgilendirme

Kampüste tanıtım ve bilgilendirme:

Kars Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul, Kafkas Üniversitesi kampüsünde düzenlenen bilgilendirme etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlik, Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarını huzur ve güven içinde sürdürebilmeleri amacıyla organize edildi.

Etkinlik alanında kurulan tanıtım stantlarını ziyaret eden Tombul, görevli personelden yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Stantlarda gençlerle yakından ilgilendiği, öğrencilerin sorularını dinlediği ve yöneltilen talepleri not ettiği gözlendi.

Stantlarda doğrudan iletişim:

Emniyet personeli, öğrencilere günlük yaşamda karşılaşabilecekleri olası risklere karşı alınabilecek tedbirleri ve güvenli davranış biçimlerini anlattı. Öğrencilerin emniyet birimlerine ihtiyaç halinde hangi kanallardan ulaşabilecekleri konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Stantlarda ayrıca bilgilendirici materyal ve broşürler dağıtıldı; görevli personel gençlerin merak ettiği konular hakkında açıklamalarda bulundu ve pratik öneriler sundu. Bu doğrudan iletişim, öğrencilerin güvenlik algısının güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefledi.

Hedef: güvenli ve erişilebilir eğitim ortamı:

Kars Emniyet Müdürlüğü, etkinlikle üniversite gençleri arasında farkındalık oluşturmayı ve güvenlik hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti. Tombul'un öğrencilerle yakından ilgilenmesi, emniyet teşkilatının gençlerin yanında olduğuna dair mesajı güçlendirdi.

Yetkililer, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edeceğini açıkladı. Amaç, olası risklere karşı önleyici yaklaşımı yaygınlaştırmak ve öğrencilerin huzurlu bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Etkinlik, hem yüz yüze iletişim hem de dağıtılan materyaller aracılığıyla sürdürülebilir bir bilinçlendirme süreci başlatmayı hedefliyor. Öğrencilerle kurulan bu doğrudan temasın periyodik olarak tekrarlanacağı ifade edildi.

KARS EMNİYET MÜDÜRÜ TOMBUL, ÜNİVERSİTELİ GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ(KARS-İHA)

KARS EMNİYET MÜDÜRÜ TOMBUL, ÜNİVERSİTELİ GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ(KARS-İHA)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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