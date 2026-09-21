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emniyet mensupları kan bağışıyla toplumsal dayanışma gösterdi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ve Kızılay iş birliğiyle düzenlenen kampanyada emniyet personeli kan bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş katıldı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Serkan Varol

emniyet mensupları kan bağışıyla toplumsal dayanışma gösterdi

emniyet kan bağışı kampanyasına öncülük etti:

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Kızılay Kan Bağışı Merkezi ile koordineli yürütülen bir kampanya düzenledi. Kampanyaya emniyet teşkilatı mensupları yoğun katılım gösterirken, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da kan vererek personele örnek oldu. Etkinlik, müdürlük bünyesindeki görevli personelin de katılımıyla İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Kampanyada görevli ekipler, kan bağışının yalnızca acil durumlarda değil; düzenli ve gönüllü şekilde sürdürüldüğünde hastanelerde tedavi gören hastalar için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Katılımcılar, kan stoklarının sürekliliği açısından düzenli bağışın gerekliliğine dikkat çekti.

toplumsal dayanışma ve bilinçlendirme çağrısı:

Yetkililer, kanın yapay olarak üretilemeyen ve yalnızca gönüllü bağışçılardan karşılanabilen bir kaynak olduğuna işaret ederek vatandaşları bağışa davet etti. Kampanyaya katılanlar, kan bağışının toplum içinde dayanışmayı güçlendiren bir uygulama olduğunu belirtti ve sivil katılımın önemine dikkat çekti.

Etkinlikte öne çıkan mesajlardan biri de "Verilen her bir damla kan, kurtarılan bir candır" sözü oldu. Düzenleyen kurumlar, sağlıklı bireylerin düzenli gönüllü bağışlarla kan stoklarının yeterli seviyede tutulmasına katkı sağlamasının önemini tekrarlandı.

Kampanya, emniyet mensuplarının çevrelerine örnek olacak şekilde katılım göstermesiyle tamamlandı; organizatörler benzer iş birliklerinin sürdürüleceğini ve vatandaşların desteğinin kritik olduğunu belirtti.

MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KIZILAY KAN BAĞIŞI MERKEZİ İLE KOORDİNELİ OLARAK KAN BAĞIŞI...

MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KIZILAY KAN BAĞIŞI MERKEZİ İLE KOORDİNELİ OLARAK KAN BAĞIŞI KAMPANYASI DÜZENLENDİ. KAMPANYAYA EMNİYET TEŞKİLATI MENSUPLARI YOĞUN KATILIM GÖSTERİRKEN, İL EMNİYET MÜDÜRÜ FAHRİ AKTAŞ DA KAN VEREREK ÖNCÜLÜK ETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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