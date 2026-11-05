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Emniyet müdürü Fahri Aktaş mahalle buluşmasında esnafın sesi oldu

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Toroslar Sağlık Mahallesi'nde muhtar ve vatandaşlarla buluşup esnafı ziyaret ederek talepleri dinledi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:31

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Emniyet müdürü Fahri Aktaş mahalle buluşmasında esnafın sesi oldu

Mersin'de yüz yüze güvenlik çalışması

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'nde mahalle muhtarı Ayşe Şen ile birlikte vatandaşlarla buluştu. Ziyarette Aktaş, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi ve mahallede faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Vatandaşla birebir iletişim:

Aktaş, saha ziyaretlerini doğrudan iletişim kurma amacıyla sürdürdüklerini belirtti. Yapılan görüşmelerde mahalle sakinlerinin gündelik yaşam ve güvenlik beklentileri öne çıktı; yetkililer, iletilen taleplerin takip edileceğini ifade etti. Muhtar ile ortak değerlendirmeler yapılırken, halkın görüşlerinin alandaki öncelikleri şekillendirdiği vurgulandı.

Esnaf ziyaretleri ve güvenlik vurgusu:

Ziyaret sırasında esnafla yakından ilgilenen Aktaş, vatandaşın huzur ve güvenliğinin emniyet teşkilatının öncelikli görevi olduğunu tekrar etti. Paylaşılan açıklamada ‘Vatandaşın huzuru, polisin gururudur’ mesajına yer verildi ve emniyetin toplumun her kesimiyle iletişim halinde olmasının önemi öne çıkarıldı.

MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRÜ FAHRİ AKTAŞ, TOROSLAR İLÇESİNE BAĞLI SAĞLIK MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARLA...

MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRÜ FAHRİ AKTAŞ, TOROSLAR İLÇESİNE BAĞLI SAĞLIK MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK ESNAFI ZİYARET ETTİ, MAHALLE SAKİNLERİNİN TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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