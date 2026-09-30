Emniyet müdüründen kurumlar arası iletişimi güçlendirme hamlesi

Aktaş'ın ziyaretleri:

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kentte görev yapan üst düzey kamu ve güvenlik bürokrasisinin temsilcileriyle bir dizi nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretlerde karşılıklı iyi dilekler iletilirken, kurumlar arası iletişim ve ortak çalışma alanları masaya yatırıldı.

Görüşülen kurumlar:

Aktaş, makam ziyaretleri kapsamında Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Onur Kapçaklı, KKTC Başkonsolosu Ülkü Alemdar, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hamza Türker ve Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ile bir araya gelerek bir süre görüştü. Görüşmelerde her kurumun görev alanındaki güncel çalışmalar hakkında karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı.

İş birliği ve koordinasyonun önemi:

Toplantılarda özellikle kamu kurumları arasındaki iş birliği ve koordinasyon konusu öne çıktı. Aktaş, farklı kurumların eşgüdümlü çalışmasının, güvenlik hizmetlerinin etkinliği ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesi açısından belirleyici olduğunu vurguladı. Katılımcılar da ortak hedeflere ulaşmak için iletişimin artırılması gerektiği konusunda aynı görüşü paylaştı.

Nezaket çerçevesinde gerçekleştirilen bu temasların, kurumlar arasındaki mevcut koordinasyon mekanizmalarını güçlendirmesi ve sahadaki uygulamalara olumlu yansımaları amaçlanıyor. Aktaş’ın görüş alışverişleri, yerel yönetim ile güvenlik kuruluşları arasında sürdürülebilir bir diyalog zemini oluşturmaya yönelik adımlar olarak değerlendirildi.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ FAHRİ AKTAŞ, AKDENİZ BÖLGE KOMUTANI TUĞAMİRAL ONUR KAPÇAKLI'YI ZİYARET ETTİ.