Emniyet voleybol takımı Muğla'yı bölgeye taşıyacak

maçların ardından:

Muğla Emniyet Müdürlüğü Erkek Voleybol Takımı, 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında Muğla'da düzenlenen voleybol müsabakalarında rakiplerini geride bırakarak il birincisi oldu.

Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 'Gelin Sporda Buluşalım' sloganıyla gerçekleştirildi ve turnuvada yer alan ekipler kent içindeki şampiyonluk için mücadele etti.

bölge müsabakalarına hazırlık:

İl birincisi olan takım, bölge müsabakalarında Muğla'yı temsil edecek. Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz, elde edilen başarıdan dolayı takımı tebrik ederek bölge karşılaşmalarında başarılar diledi.

MUĞLA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI, 4. KAMU SPOR OYUNLARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN VOLEYBOL MÜSABAKALARINDA İL BİRİNCİSİ OLDU.