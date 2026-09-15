Emniyetin 5 günlük siber dalgası: 21 ilde 150 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı operasyonun detaylarını paylaştı

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonların sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 21 ilde düzenlenen çalışmalarda 150 şüpheli yakalanırken, yakalananların 76'sı tutuklandı, 17'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor.

Operasyon koordinasyonu ve yürütücüler:

Açıklamada, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince icra edildiği belirtildi. Koordineli çalışmaların saha ve adli süreçlere etkin şekilde yön verdiği vurgulandı.

Yakalanan şüphelilerin suçlamaları:

İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre operasyonlarda tespit edilen eylemler arasında çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis ve kumar düzenlemek veya bu sitelere para nakli sağlamak, yasadışı bahis sitelerinin reklamını yapmak, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağlamak ile sosyal medya üzerinden "ürün bedeli, yatırım ortaklığı" gibi temalar kullanarak dolandırıcılık yer aldı.

Yetkililer, bu tür suçlarla mücadelenin sürdüğünü ve dijital izlerin takip edilerek soruşturma süreçlerinin devam ettiğini bildirdi. Ayrıca vatandaşlara bilinçli hareket etmeleri, hesap güvenliklerini güçlendirmeleri ve şüpheli içerik ya da hesaplarla karşılaştıklarında ilgili birimlere başvurmaları tavsiye edildi.

21 ildeki siber operasyonlarında son 5 günde 150 şüpheli yakalandı