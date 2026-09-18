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Emniyetin tavizsiz duruşu Samsun'da teyit edildi

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Samsun ziyaretinde asayişten siber suçlara kadar suçla mücadelede tavizsiz olunacağını ve personele teşekkür etti.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 16:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Emniyetin tavizsiz duruşu Samsun'da teyit edildi

emniyet genel müdürünün Samsun ziyareti:

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Samsun programı kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda kent genelinde yürütülen güvenlik çalışmaları değerlendirildi ve vatandaşların huzur ile güvenliğinin sağlanmasına yönelik kararlılık teyit edildi.

güvenlik öncelikleri ve kapsamı:

Fidan, toplantıda özellikle asayiş, uyuşturucu, organize suçlar, kaçakçılık, trafik güvenliği ve siber suçlar başlıklarına vurgu yaptı. Bu alanlarda yürütülen operasyonel ve önleyici tedbirlerin devam edeceğini belirterek, suç ve suçlularla mücadeledeki tavizsiz duruşun sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantıda ele alınan çalışmaların hedefinin şehir genelinde kamu düzenini korumak ve vatandaşların günlük yaşamındaki güvenlik algısını güçlendirmek olduğu kaydedildi. Emniyet birimlerinin izleme, müdahale ve soruşturma süreçlerindeki koordinasyonuna dikkat çekildi.

personel buluşmaları ve kurumlar arası işbirliği:

Ziyaret kapsamında Fidan, Samsun'da görev yapan emniyet personeliyle bir araya gelerek özverili çalışmaları için teşekkür etti ve moral verdi. Ayrıca program çerçevesinde Samsun Polis Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Samsun İl Jandarma Komutanlığı ziyaret edildi.

Bu ziyaretlerde emniyet ile jandarma teşkilatları arasındaki koordinasyonun önemi vurgulandı; müşterek çalışmaların huzur ve güvenliğin sağlanmasında belirleyici olduğu ifade edildi. Fidan, görev yapan personele başarı dileklerini iletti ve sahadaki faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bir kez daha hatırlattı.

PROGRAMI KAPSAMINDA SAMSUN POLİS MESLEK YÜKSEKOKULUNU (MYO) DA ZİYARET EDEN EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ...

PROGRAMI KAPSAMINDA SAMSUN POLİS MESLEK YÜKSEKOKULUNU (MYO) DA ZİYARET EDEN EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALİ FİDAN, BURADA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALARAK İNCELEMELERDE BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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