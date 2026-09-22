Emniyetin titiz çalışmasıyla 146 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

Operasyonun detayları:

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçluyla mücadele çalışmaları kapsamında aranan şahıslara yönelik saha ve sistem araştırmalarını sürdürdü.

Yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan M.E. isimli firarinin il sınırları içinde olduğu tespit edildi.

Soruşturmanın kapsamı:

Firari hakkında, ‘tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatif faaliyeti kapsamında dolandırıcılık, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme’ suçlarından yakalama ve mahkeme kararı bulunuyordu.

Hakında toplam 146 yıl 5 ay 24 gün hapis cezası bulunan M.E., emniyet mensupları tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen M.E., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Polis yaklaşık 150 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı