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Emniyetten 'polis iş bırakıyor' iddialarına net yanıt

Emniyet Genel Müdürlüğü, 28 Eylül iş bırakma kararının sivil personele ait olduğunu belirterek, polislerin iş bırakacağı iddialarını yalanladı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 00:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Emniyetten 'polis iş bırakıyor' iddialarına net yanıt

emniyetten yapılan açıklama:

Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada bazı haber siteleri ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan iddialara yanıt verdi.

sendikanın üyelerinin niteliği ve tarih:

Açıklamada, 28 Eylül 2026 tarihinde iş bırakma kararı alan sendikanın üyelerinin sivil personelden oluştuğu vurgulanarak, polislerimizin iş bırakacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

kamuoyuna yönelik değerlendirme:

Kurum, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde dolaşan iddialar nedeniyle açıklama yapma ihtiyacı duyulduğunu kaydetti ve söz konusu iddiaların yanlış bir algıya yol açtığını ifade etti.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, &quot;28 EYLÜL 2026 TARİHİNDE İŞ BIRAKMA KARARI ALAN SENDİKANIN...

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, "28 EYLÜL 2026 TARİHİNDE İŞ BIRAKMA KARARI ALAN SENDİKANIN ÜYELERİ SİVİL PERSONELDEN OLUŞMAKTA OLUP, POLİSLERİMİZİN İŞ BIRAKACAĞI YÖNÜNDEKİ İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR" DENİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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