Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

maç özeti:

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çorum FK'yı 5-0 mağlup ederek milli araya galibiyetle girdi. Rakibiyle ilk resmi kez karşılaşan sarı-lacivertliler, farklı skorla sahadan ayrıldı.

Maçı Fenerbahçe adına Mason Greenwood ve İrfan Can Kahveci ikişer golle tamamladı; Oğuz Aydın bir gol kaydetti. Kalede ise Ederson, takımının kalesini 6. kez gole kapattı.

goller ve kilit performanslar:

Mason Greenwood, 12. dakikada attığı golle takımı 1-0 öne geçirdi ve maçta bir kez daha fileleri havalandırarak takımına önemli katkı sağladı. Greenwood, hafta içinde Liverpool ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında da gol atmıştı; bu karşılaşma ile birlikte tüm kulvarlarda 10. golüne ulaştı.

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla 200. maçına Çorum’da çıktı ve bu özel karşılaşmada iki gol birden kaydederek ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti; ayrıca bu sezon ligde 3 asistlik katkısı da bulunuyor. Oğuz Aydın ise takımın beşinci golünü kaydeden isim oldu.

takım dengesi ve ligdeki yeri:

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde iki maç sonra galip gelerek puanını 19'a yükseltti ve ligde en çok gol atan takım konumunu güçlendirdi; sezon başından bu yana kaydettiği gol sayısı 29 olarak kayıtlara geçti. Çorum FK ise Burak Yılmaz yönetiminde 16 puanda kaldı.

Fenerbahçe bu sezon deplasmanda üçüncü galibiyetini elde etti; daha önce Samsunspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup etmiş, Gençlerbirliği ve Galatasaray'a yenilmiş, Gaziantep FK ile berabere kalmıştı. Sarı-lacivertliler dış sahada toplam 12 gol atarken kalesinde 4 gol gördü. Kulübün bu sezonki en farklı galibiyeti ise evinde alınan 8-0’lık Eyüpspor zaferi olarak kayıtlarda yer alıyor.

Teknik direktör değişikliği sonrası takımın başına geçen Emre Belözoğlu, İsmail Kartal’ın istifasının ardından anlaşma sağlanarak 5,5 yıl sonra ikinci dönemde takımın başına geçti. 46 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe ile çıktığı ilk resmi maçını galibiyetle tamamladı.

Milli aranın ardından Fenerbahçe, ligde bir sonraki maçında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Bu farklı sonuç, takımın hem moralini yükseltti hem de sezonun ilerleyen bölümüne dair beklentileri yeniden şekillendirdi.

FENERBAHÇE, GALATASARAY VE GÖZTEPE MAÇLARINDA MAĞLUBİYET YAŞARKEN, 2 MAÇ SONRA HANESİNE 3 PUAN YAZDIRDI. SARI-LACİVERTLİLER BU GALİBİYETLE PUANINI 19'A YÜKSELTTİ. BURAK YILMAZ YÖNETİMİNDEKİ ÇORUM EKİBİ İSE 16 PUANDA KALDI.