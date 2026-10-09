Emre Belözoğlu: yapılan hamleler oyunu geriye çekti, genç kadro acı bir tecrübe yaşadı

maç özeti ve ilk değerlendirme:

Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Emre Belözoğlu, maçın farklı evreleri ve yapılan hamlelerin sonuçları üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Belözoğlu, milli maç arası sonrası iki takım için de zorlu bir sınav olduğunu belirterek maçın ortasında ekibinin momentum yakaladığını, rakibin 10 kişi kalmasının ardından oyuncuların iştahlandığını ancak sonucun beklenenden farklı geliştiğini ifade etti.

maçın kırılma anları:

Teknik direktörün vurguladığı en belirgin nokta, yapılan oyuncu değişikliklerinin oyunun geriye gitmesine yol açmasıydı. Belözoğlu, bu hamlelerin amacının kazanma yönünde olduğunu ancak uygulamada beklenen etkiyi yaratmadığını söyledi. Özellikle maçın son bölümünde takımın savunma anlayışının öne çıktığı ve karşılaşmanın son 10 dakikasının kötü bir iz bıraktığı belirtildi.

Kasımpaşa'nın kadrosunun ağırlıklı olarak genç ve gelişim aşamasında oyunculardan oluştuğunu hatırlatan Belözoğlu, geceyi onlara yönelik "acı bir tecrübe" olarak nitelendirdi ve bu deneyimden ders çıkaracaklarını vurguladı. Oyuncuların 90. dakikaya kadar gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu ancak yapılan değişikliklerin oyun düzenini bozduğunu kabul etti.

takım ve teknik adamlık çıkarımları:

Belözoğlu, oyuncu değişiklikleri sonrası oyunda gerilemenin kendisi için de bir öğrenme alanı olduğunu ifade etti. Teknik direktörlük mesleğinin bu tür dersler içerdiğine dikkat çekerek, takıma ve genç oyunculara güvenlerinin sürdüğünü belirtti. Ayrıca ligde ilk 10 sıranın kendileri için gerçekçi bir hedef olduğunu sözlerine ekledi ve sezon hedeflerine bağlı kararlılık mesajı verdi.

türk futboluna ilişkin görüşler:

Kasımpaşa hocası, Türk futbolunda son yıllarda yaşanan olumsuz süreçlere de değindi. "Bu sene yaşananlar artık bu işin zirvesi," diyerek son 2-3 yılda Türk futbolunun değer ve itibar kaybı yaşadığını söyledi. Belözoğlu, masumiyet karinesine vurgu yaparak herkesin suçu ispatlanana kadar masum olduğunu hatırlattı ve ülke futbolu adına üzüntüsünü dile getirdi.

Sonuç olarak Kasımpaşa cephesinde ortaya çıkan tablo, genç kadronun gelişim sürecine dair somut bir sınav olarak kayda geçti. Teknik ekip bu maçtan çıkarılacak dersleri not alacak ve ilerleyen haftalarda arayışlarını sürdürerek hedefledikleri lig hedeflerine odaklanacak.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray karşısında yaptıkları her değişiklikte oyunun geriye gittiğini belirterek, bundan ders çıkaracaklarını söyledi.