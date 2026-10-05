Emre Kargın, hakemlikten uzaklaştırma iddialarıyla Ferhat Gündoğdu ve gazeteci hakkında suç duyurdu

Dosya ve başvuru:

Üst klasman hakem Emre Kargın, avukatı Mehmet Sadi Kestepli aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, şikayetçi tarafın söz konusu başvurunun kamuoyunda "Hakemler Dosyası" olarak bilinen dosya ile birleştirilmesi talep edildi.

Şikayette adı geçenler arasında eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve gazeteci B.Y. bulunuyor. Dilekçede, Gündoğdu hakkında TCK 135 (kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi), TCK 257 (görevi kötüye kullanma) ve TCK 106 (tehdit) hükümleri uyarınca; gazeteci B.Y. hakkında ise TCK 217/A (halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma) ve TCK 267 (iftira) kapsamında kamu davası açılması istendi.

Olayın kronolojisi ve maç süreci:

Savcılığa sunulan dilekçede anlatılanlara göre, 08/02/2025 tarihinde oynanan Trendyol Süper Lig 23. hafta müsabakası Kayserispor-Konyaspor karşılaşmasında müvekkil AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak görevlendirildi. Maçta orta hakem olarak Çağdaş Altay, VAR hakemi olarak ise Wesli De Cremer yer aldı.

Dilekçede, 90. dakikada Konyaspor’un attığı golün ofsayt gerekçesiyle VAR odasında tartışmaya yol açtığı, Emre Kargın’ın çizginin doğru çekilmesi gerektiğini belirterek pozisyonun tekrar çizilmesini talep ettiği, De Cremer’in tekrar çizgi çekip yine ofsayt kararı verdiği ve golün iptal edildiği anlatılıyor. Olayla ilgili ses kayıtlarının VAR odasının arşivinde bulunduğu iddia ediliyor.

MHK kararları ve görevlendirmelere ilişkin iddia:

Dilekçeye göre söz konusu hatalı olduğu değerlendirilen kararın ardından dönemin MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu müvekkil ve diğer bazı VAR görevlilerini suçlu ilan etti. Buna rağmen VAR hakemi De Cremer’in yabancı olması nedeniyle uygulama yapılmadığı ileri sürüldü. Emre Kargın, maçtan sonra tam 78 gün görev verilmediğini, bu sürecin MHK tarafından kızağa çekilme biçiminde gerçekleştiğini iddia etti.

TFF içindeki görüşmeler ve iddia edilen söylemler:

Dilekçede yer alan ifadelerde, 06/03/2025 tarihinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından düzenlenen iftar sonrası Riva tesislerinde gerçekleşen görüşmede Kargın’ın MHK yetkililerine maç verilmeme gerekçesini sorduğu, Gündoğdu’nun kendisine "Maç ile alakası yok, senin hakemliğin bitti" gibi ifadeler sarf ettiği belirtiliyor. Dilekçede bu konuşmanın devamında Gündoğdu’nun Kargın’a istifa dilekçesini vermesini söylediği aktarılıyor.

08/04/2025 tarihinde düzenlenen Nisan semineri sonrasında da Kargın’ın Gündoğdu ile görüşmek istediği ve Gündoğdu’nun Kargın’a "B.Y. isimli gazeteci bana senin hakkında tüm bilgi ve belgeleri teslim etti, ben de bunları HTS kayıtları ile karşılaştırarak doğruladım" şeklinde yaklaşımlar serdettiği dilekçede yer alıyor. Aynı konuşmada Gündoğdu’nun, Kargın’ın bazı hakemlerin 'adamı' olduğu iddiasında bulunduğu ve Kargın’dan B.Y. ile arayı düzeltmesini isteyerek ancak bu şekilde hakemliğe dönebileceğini söylediği ifade ediliyor. Kargın ise dilekçede, "Hiçbir gazetecinin benim hakemliğim üzerinde söz hakkı olamaz" diye yanıt verdiğini belirtiyor.

İddiaların hukuki niteliği:

Dilekçede yer alan iddialar neticesinde gündeme getirilen suçlamalar arasında TCK 135 (kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi), TCK 257 (görevi kötüye kullanma), TCK 106 (tehdit), TCK 217/A (halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma) ve TCK 267 (iftira) sayılmaktadır. Şikayet, söz konusu fiillerin oluştuğu ve cezai müeyyide gerektirdiği iddiasıyla savcılığın soruşturma başlatmasını talep ediyor.

Başvuru, ilgili ses kayıtları, görevlendirme kayıtları ve taraflar arasındaki görüşmelere ilişkin iddiaları temel alıyor. Şikayetçi avukatı dilekçede, delillerin değerlendirilmesini ve suç şüphesi doğması hâlinde kamu davası açılmasını istemiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvuru sonrası sürecin nasıl ilerleyeceği savcılığın değerlendirmesine bağlıdır. Dilekçede adı geçen tarihler, konuşma içerikleri ve görev dağılımlarına ilişkin ayrıntılar açıkça yer almaktadır; soruşturma aşamasında bu unsurların delil değeri ön plana çıkacaktır.

Not: Haberde aktarılan tüm tarih, isim ve sayısal bilgiler şikayet dilekçesinde yer aldığı şekliyle korunmuştur.

ÜST KLASMAN HAKEMİ EMRE KARGIN