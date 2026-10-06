Emşav sahada: Diyarbakır'da şehit aileleri ve gazilere kesintisiz destek

Emşav Diyarbakır'da şehit aileleri ve gazilerle sürekli temas:

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Diyarbakır İl Başkanlığı, şehit aileleri ve gazilere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Başkanlığı ekipleri, yardım ve takip mekanizmalarını sahada etkin kılmak amacıyla hane ve iş yeri ziyaretlerini düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Saha ziyaretlerinin kapsamı:

Çalışmalar, İl Başkanı özel harekat komiseri gazi Mehmet Terlemez başkanlığında yürütülüyor. EMŞAV ekipleri, Diyarbakır merkez ve ilçelerinde yaşayan şehit aileleri ile gazilere ulaşıp taleplerini, sorunlarını ve önceliklerini dinliyor; yalnızca özel günlerle sınırlı kalmayacak biçimde sürekli temas kurmayı hedefliyor.

İl Başkanı Terlemez, yürütülen faaliyetlerin temelinde gönül bağı kurmanın bulunduğunu vurguladı ve şu ifadeleri paylaştı: ’’Diyarbakır merkez ve ilçelerimizde yaşayan tüm şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimizle buluşacağız. Onları yalnızca özel günlerde değil, her zaman ziyaret edecek; talep, sorun ve sıkıntılarını dinleyerek çözüm noktasında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin her zaman yanında olacağız’’.

Gelecek planları ve hizmetlerin genişletilmesi:

EMŞAV Diyarbakır İl Başkanlığı, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek yeni sosyal sorumluluk projeleri ile hizmet ağını genişletmeyi amaçlıyor. Bu projelerle hem hane ziyaretlerinin kapsamı artırılacak hem de gaziler ve şehit ailelerinin gündelik yaşamlarındaki ihtiyaçlara daha hızlı çözüm üretilmesi planlanıyor.

Vakfın sahadaki yaklaşımı, ihtiyaç odaklı ziyaretler ve yerinde tespitlerle şekilleniyor; amaç, Diyarbakır merkez ve ilçelerindeki tüm şehit aileleri ve gazilere ulaşmak ve onların yanında olmaya devam etmek.

EMNİYET TEŞKİLATI VAZİFE MALULÜ VE ŞEHİT AİLELERİ VAKFI (EMŞAV) DİYARBAKIR İL BAŞKANLIĞI, ŞEHİT AİLELERİ VE KAHRAMAN GAZİLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.