Enderun çocuklar erişilebilir uzay oyunu ile TEKNOFEST Diyarbakır sahnesinde

Enderun yetenekli çocuklar TEKNOFEST Güneydoğu Diyarbakır’da

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencileri, 'Herkes İçin Gökyüzü; Eşit Yıldızlar' adlı projeleriyle TEKNOFEST Güneydoğu Diyarbakır etkinliğinde yer alıyor. Proje, 114.597 başvuru arasından 90 puanla 23’üncü sırada yer alarak festivalde sergilenmeye hak kazandı.

Projenin amacı ve yöntemi:

Proje, görme engelli, az gören ve gören ilkokul öğrencilerinin birlikte astronomi öğrenebilmesini sağlayan erişilebilir bir kutu oyunundan oluşuyor. Astronomi konularının çoğunun görselliğe dayandığı gerçeğinden yola çıkılarak tasarlanan oyunda, yıldızların doğumundan son evresine kadar olan yaşam döngüsü; nebula, ana kol yıldızı, kırmızı dev, süpernova ve kara delik gibi evrelerle anlatılıyor. Öğrenciler bu evreleri dokunarak, dinleyerek ve karar vererek keşfediyor.

Oyun; kabartmalı ve dokunsal oyun tahtası, farklı dokulardaki oyuncu taşları, büyük puntolu ve Braille etiketli kartlar ile QR kod veya sesli buton desteği sayesinde tüm katılımcılara eşit öğrenme imkanı sunuyor. Projenin hedefleri arasında fırsat eşitliği sağlamak, engelli bireylerin bilimle bağını güçlendirmek, birlikte öğrenme ve empati kültürünü yaygınlaştırmak ve çocuklarda astronomiye erken yaşta ilgi uyandırmak bulunuyor. Bu yönleriyle proje, 'Astronomi, Uzay Bilimleri ve Havacılık' kategorisinin amaç ve temalarıyla doğrudan uyumlu kabul ediliyor.

Takım, görev dağılımı ve etkinlik takvimi:

Projeyi geliştiren Bağcılar Enderun Feza takımında danışmanlık görevini Ayşe Kara Aydın, kaptanlığı Neslişah Aydın ve Literatür Tabanlı Araştırma görevini Ahsen Duru Moğul üstleniyor. TEKNOFEST Güneydoğu Diyarbakır etkinliği, 16-18 Eylül 2026 tarihlerinde Dicle Üniversitesi’nde ve 18-20 Eylül 2026 tarihlerinde Diyarbakır Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Belediye başkanından destek:

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, Enderun öğrencilerini tebrik ederek projenin çocuklara bilim eğitiminde fırsat eşitliği sağlama ve birlikte öğrenme alışkanlığı kazandırma hedeflerini vurguladı. Başkan Yıldız, 'Çocukların bilim eğitiminde fırsat eşitliği kazanması ve birlikte öğrenme alışkanlığı geliştirmesini amaçlayan bu özel projeden dolayı öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu yaşta böyle güzel işlere imza attıkları için kendileriyle gurur duyuyorum. Festivalde başarılı olacaklarına inanıyorum' dedi.

Festival alanında sergilenecek proje, erişilebilirliği merkeze alarak uzay konusunu oyun aracılığıyla öğretirken, görme engelli ve az gören çocukların bilimsel kavramlara dokunarak ve işitsel geri bildirimlerle erişmesini sağlayacak bir model sunuyor. Enderun öğrencilerinin bu çalışması hem yerel temsil açısından hem de erişilebilir eğitim uygulamaları bakımından dikkat çekiyor.

BAĞCILAR BELEDİYESİ ENDERUN YETENEKLİ ÇOCUKLAR MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNİN 114 BİN 597 PROJE ARASINDA 23’ÜNCÜ SIRADA YER ALAN "HERKES İÇİN GÖKYÜZÜ; EŞİT YILDIZLAR" PROJESİ, TEKNOFEST GÜNEYDOĞU DİYARBAKIR’DA GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR.