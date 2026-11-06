Endoskopik yöntemle 7 günlük bebekte koanal atrezi başarıyla giderildi

operasyon ve uygulanan yöntem:

Kütahya Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Kliniği ekibi, doğuştan her iki burun arka açıklığı kapalı olan 7 günlük bir bebeğe başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi. Hastanede ilk kez uygulanan endoskopik yöntemle yapılan müdahalede, burun içerisinden ilerlenerek kapalı olan koanalar açıldı ve bebeğin burun yoluyla rahat nefes alması sağlandı.

Ameliyatı yöneten KBB Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cemal Aksoy, bilateral koanal atrezi tanısının yenidoğan döneminde ciddi solunum sıkıntısına yol açabileceğini, bu nedenle erken tanı ve hızlı tedavinin önem taşıdığını belirtti. Aksoy, operasyonun endoskopik teknikle yapılmasının hastane için yenilik olduğunu ve başarılı sonuç verdiğini aktardı.

ameliyat sonrası izlem ve durum:

Operasyonun ardından bebeğin takibi Yenidoğan Yoğun Bakım ekibi tarafından sürdürüldü. Tıbbi değerlendirmelere göre bebeğin genel durumu iyi; ameliyat ve izlemin planlandığı şekilde ilerlemesi ekipleri memnun etti. Müdahale, yenidoğan döneminde solunum desteğine gereksinim duyabilecek vakalarda etkin bir tedavi seçeneği olarak öne çıktı.

ekip çalışması ve hastane açısından önemi:

Ameliyat sürecinde görev alan birimler arasında Kulak Burun Boğaz, Yenidoğan, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon ekipleri yer aldı. Dr. Aksoy, tüm ekip üyelerine teşekkür ederek bebeğe sağlıklı bir ömür diledi. Hastane yönetimi ve klinik yetkilileri, ilk kez gerçekleştirilen bu operasyonu yenidoğan döneminde görülen nadir doğumsal hastalıkların tedavisinde önemli bir başarı olarak değerlendirdi.

KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ’NDE 7 GÜNLÜK BEBEK AMELİYAT EDİLDİ