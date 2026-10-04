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Enerji içeceklerinin gizli riski: ergenlerde beyin damarlarında daralma

Selim Kurtoğlu, ergenlerin enerji içeceği tüketiminin kafein ve şeker yüzünden beyin damarlarında daralma, uykusuzluk ve obeziteye yol açtığını belirtti.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Serkan Varol

Enerji içeceklerinin gizli riski: ergenlerde beyin damarlarında daralma

Memorial Kayseri Hastanesi uzmanı uyarıyor

Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, ergenler arasında yaygınlaşan enerji içeceği kullanımının sadece kısa süreli huzursuzluk ve çarpıntıyla sınırlı kalmayıp daha ciddi bedensel etkiler doğurabileceğini söyledi. Kurtoğlu, burada asıl sorunun yüksek kafein ve yoğun şeker içerikleri olduğunu vurguladı ve bu maddelerin bir arada kullanımının gençler için risk oluşturduğunu belirtti.

Kafeinin beyin damarlarına ve davranışa etkileri:

Kurtoğlu, enerji içeceklerinde yer alan yüksek orandaki kafeinin beyin damarlarında daralmaya yol açabileceğini ifade etti. Küçük çocuklarda günlük kafein sınırının 2-6 mg, ergenlerde ise 100 mg/günü geçmemesi gerektiğini hatırlatan uzman, bu sınırların enerji içecekleriyle kolayca aşılabildiğini söyledi. Kafein fazlalığı; uykusuzluk, ellerde titreme, huzursuzluk, kalp çarpıntısı ve reflü gibi yakınmalara neden olabiliyor. Ayrıca Kurtoğlu, kafeinin bazı ergenlerde depresyon veya aşırı hareketlilik gibi davranış değişiklikleriyle de ilişkilendirilebildiğini aktardı.

Şeker, sitrik asit ve bitkisel katkıların riskleri:

Enerji içeceklerindeki şeker türleri arasında früktoz ve sükrozun bulunduğunu belirten Kurtoğlu, bu tatlandırıcıların aşırı tüketiminin hareketsizlik, uyku bozukluğu ve obeziteyle birleşerek uzun vadede tip 2 diyabet riskini artırdığını söyledi. Özellikle früktozun karaciğerde direkt yağlanmaya yol açtığını; bunun da ergenlik döneminde başlayan metabolik bozuklukların temelini oluşturabildiğini ifade etti. Ayrıca içeriğindeki sitrik asitin diş çürükleri ve reflüyü tetiklediğini, ginseng ve guarana gibi katkıların ise kafeine benzer şekilde ritim bozukluğu ve tansiyon yükselmesine katkıda bulunabildiğini belirtti.

Ebeveynlere ve gençlere öneriler:

Prof. Dr. Kurtoğlu, enerji içeceklerinin çocuklarda alışkanlık haline gelmemesi gerektiğini vurguladı. Anne-babaların çocukların sağlıklı beslenmesine dikkat etmeleri, bu tür zararlı ve yabancı içeceklerden uzak tutmaları ile günlük spor ve fiziksel aktiviteyi desteklemelerinin önemine dikkat çekti. Sonuç olarak Kurtoğlu, enerji içeceklerinin düzenli tüketiminin engellenmesi ve kafein toksisitesi ile şeker kaynaklı uzun vadeli sorunların önlenmesinin ailelerin ve sağlık profesyonellerinin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Enerji içeceklerindeki yüksek kafein beyin damarlarını daraltabilir

Enerji içeceklerindeki yüksek kafein beyin damarlarını daraltabilir

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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