Enerjide bağımsızlık hedefiyle Mersin'den net mesaj

Enerjide bağımsızlık vurgusu ile başlayan Mersin programı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mersin'de gerçekleştirdiği temaslar sırasında Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma kararını yineledi. Valilik ziyareti, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısı ve saha temaslarıyla süren programda Bakan Bayraktar, hedeflerini somut projelerle ilişkilendirerek anlattı.

Mersin'in ekonomik ve enerji rolü:

Bayraktar, Mersin'i tarım, sanayi ve ihracat açısından ülke ekonomisinin itici güçlerinden biri olarak tanımladı. Toplantıda yaptığı konuşmada, Mersin'in enerji şehri olduğuna dikkat çekerek şehrin büyümesinin Türkiye ekonomisinin büyümesine doğrudan katkı sağladığını belirtti. AK Parti heyetiyle gerçekleştirilen valilik ziyaretinde Vali Atilla Toros ile görüşme gerçekleştirildi; Bayraktar'a AK Parti Mersin milletvekilleri ve teşkilat üyeleri eşlik etti.

Enerji politikası ve ekonomik büyüme:

Bayraktar, AK Parti iktidarlarının 24 yıllık dönemi boyunca Türkiye'nin ekonomik olarak büyüdüğünü hatırlattı ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha güçlü bir ülke hedeflendiğini söyledi. 2002'deki 235 milyar dolar