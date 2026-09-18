Enerjiyi doğru yönetmek ekonomiye katkı sağlar: Bursa'da tesis yönetimi ve sıfır atık forumu

Forumda sürdürülebilir tesis yönetimi ön plana çıktı

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Binalarda Enerji Verimliliği ve Sıfır Atık Forumu"da, enerji kaynaklarının bilinçli kullanımı ve atıkların kaynağında ayrıştırılması gündeme geldi. Etkinlik; sektör temsilcileri, kamu kurumları ve akademisyenlerin katılımıyla sürdürülebilir tesis yönetiminin önemini tartıştı.

bilinçlendirme ve eğitim ihtiyacı:

Derneğin Kadın Başkanı Mine Akaltun, forum kapsamındaki konuşmasında enerji verimliliği sağlanmadan uzun vadeli kazanım elde edilemeyeceğini vurguladı. Akaltun, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının artırılması gerektiğini belirterek, "Daha fazla bilinçlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Konuşmada, binalarda enerji tüketiminin azaltılmasının ekonomik sonuçlara doğrudan yansıyacağına dikkat çekildi.

atık ayrıştırmada uygulama boşlukları:

Programda atık yönetimindeki uygulama eksiklikleri de ele alındı. Akaltun, günlük hayatta geri dönüşüm kutularına hangi atıkların atılması gerektiği konusunda yaygın yanlışlar olduğunu, halkın yeterli bilgiye sahip olmadığını söyledi. Atıkların kaynağında doğru ayrıştırılmasının hem çevresel hem de ekonomik açıdan kritik olduğu belirtildi.

Katılımcılar, bilgi eksikliğinin yanı sıra uygulamada koordinasyon ihtiyacına işaret etti. Belediye destekli eğitim programları ve erişilebilir bilgilendirme materyalleri, atık yönetiminde davranış değişikliğini hızlandıracak araçlar olarak öne çıktı.

tesis yönetiminde profesyonellik ve bütünsel yaklaşım:

Akaltun, tesis yönetiminin profesyonel bir yapılanmayla yürütülmesinin enerji verimliliği hedeflerine ulaşmada belirleyici olduğunu söyledi. Enerji yönetimi ve atık yönetiminin birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayarak, "Enerjimizi doğru yönetebilirsek ve atığımızı doğru kullanabilirsek ekonomimize çok iyi bir katkı" şeklinde konuştu.

Forum kapsamında düzenlenen panellerde sürdürülebilir tesis yönetimi, yenilikçi çözümler ve sıfır atık uygulamalarına ilişkin örnek uygulamalar paylaşıldı. Katılımcılar, teknik kapasitenin artırılmasının ve profesyonel destek mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemini benimsedi.

Etkinlik, panel ve söyleşilerin ardından sona erdi; organizatörler, alınan geri bildirimler doğrultusunda daha geniş katılımlı eğitim ve pilot uygulama projeleri planlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Bursa’da enerji verimliliği ve sıfır atık vurgusu: "Enerjimizi doğru yönetirsek ekonomimize katkı sağlarız"