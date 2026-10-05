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Enflasyonda 57 aylık eşik aşıldı: yıllık oran yüzde 30'un altına indi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun 57 ay sonra yüzde 30'un altına indiğini duyurdu; gıda, eğitim ve kira enflasyonunda gerileme sürüyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Enflasyonda 57 aylık eşik aşıldı: yıllık oran yüzde 30'un altına indi

Mehmet Şimşek'in değerlendirmesi:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yıllık enflasyonun 57 ay sonra (Kasım 2021) ilk kez yüzde 30'un altına gerilediğini açıkladı. Bakan, dezenflasyonun ulaştırma hariç genele yayıldığını belirtti.

kalem bazlı gelişmeler:

Şimşek, Eylül ayı verilerine ilişkin detayları paylaştı. Buna göre gıda enflasyonu geçen yılın aynı dönemine göre 8,4 puan azalarak yıllık yüzde 27,6 seviyesine indi. Eğitim enflasyonunda kural bazlı düzenlemelerin etkisiyle 17,5 puan düşüş gözlenerek yıllık yüzde 48,6 olarak gerçekleşti. Kira enflasyonu ise geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek yüzde 41,3 seviyesine düştü; bakanlık, öncü göstergelerin kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ettiğini vurguladı.

politikalar ve beklentiler:

Enerji fiyatlarındaki yeniden yükselişin enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak amacıyla, mazottan sonra benzinde de eşel mobil uygulamasından kademeli çıkış planlandığı açıklandı. Bakan Şimşek, konut ve gıda arzını artırmaya yönelik politika adımlarının devam edeceğini bildirdi.

Merkez Bankası'nın hesaplamalarına göre savaş olmasaydı enflasyonun bu yıl 7 puan daha düşük olacağına dikkat çekildi. Şimşek ayrıca 2027'de başta kira ve eğitim olmak üzere hizmet enflasyonunda ataletin azalmasının ve emtia fiyat artış etkilerinin zayıflamasının enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacağını öngördüklerini belirtti.

Şimşek'in açıklamaları, fiyat dinamiklerinde kademeli iyileşme sinyali verirken, uygulanan düzenlemelerin etkisi ve küresel emtia gelişmelerinin önümüzdeki dönemde izlenmeye devam edileceğini gösteriyor.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK&#039;İN PAYLAŞIMI

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK'İN PAYLAŞIMI

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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