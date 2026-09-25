Enflasyonla mücadelede reel sektöre öncelik çağrısı

ATO yönetimi son meclis toplantısında dönem bilançosunu paylaştı

Ankara Ticaret Odası (ATO) 29. Dönem son Müşterek Meclis Toplantısı, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal yönetiminde Meclis ve Komite üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, odanın 47 aylık çalışma dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve Türkiye ekonomisinin geçirdiği dönüşümün reel sektöre etkilerine dikkat çekti.

Ekonomide dönüşüm ve reel sektörün durumu:

Baran, göreve geldiklerinde koronavirüs pandemisinin etkilerinin sürdüğü bir dönemle karşılaştıklarını hatırlatarak, aradan geçen süre zarfında dünya ve Türkiye ekonomisinin önemli bir dönüşüm yaşadığını belirtti. Pandeminin ardından ortaya çıkan jeopolitik gelişmeler, enerji ve emtia fiyatlarındaki artışlar ile küresel ticaret ve tedarik zincirlerindeki değişimin ekonomik dengeleri yeniden şekillendirdiğini ifade etti. Bu gelişmelerin Türkiye ekonomisi ve reel sektörü üzerinde belirgin etkiler yarattığını vurguladı.

Bu dönemde uygulanan sıkı para politikalarının enflasyonla mücadelede belirli kazanımlar sağladığını ancak aynı zamanda reel sektörün finansmana erişimini zorlaştırdığını, üretim ve ticaret maliyetlerini yükselttiğini ve işletmelerin sermaye ihtiyacını artırdığını söyledi. Baran, enflasyondaki gerilemeyi önemli bir kazanım olarak nitelendirdi.

ATO çalışmalarının odağı ve karar sayıları:

Baran, yaklaşık dört yıllık dönemde Meslek Komiteleri ve Meclis üyeleriyle sektör sorunlarının çözümüne odaklandıklarını belirtti. 2022’den bu yana ATO meslek komitelerinin 4 bin 950, komisyonların ise 249 toplantı gerçekleştirdiğini, bu toplantılarda ele alınan konular sonucunda toplam 8 bin 39 karara imza atıldığını açıkladı.

Finansmana erişim, KDV uygulaması ve öneriler:

İşletmelerin finansmana erişim ve işletme sermayesi konusunda yaşadığı sorunlara dikkat çeken Baran, sözlerine şu vurguyla devam etti: "Enflasyonla mücadele ederken reel sektörün, üretimin, yatırımın, ticaretin ve ihracatın ihmal edilmemesi gerekiyor." Bu çerçevede KDV uygulamalarının işletme bilançoları üzerindeki baskısına özel vurgu yaptı.

Baran, ticaretin yaklaşık yüzde 90ının vadeli yapıldığını hatırlatarak, KDV'nin peşin ödenmesinin işletmelerin nakit akışında zorluk yarattığını belirtti. Bu nedenle, vadeli satışlarda hesaplanan KDV'nin ödeme süresinin ticari işlemin tahsilat vadesi dikkate alınarak belirlenmesi ve satış bedeli henüz tahsil edilmemiş işlemlerde KDV ödeme yükümlülüğünün 3 ay veya 6 ay süreyle ertelenmesine imkan sağlayacak bir düzenleme yapılmasını önerdiklerini açıkladı.

Seçim süreci ve beklentiler:

Baran, 10 Ekim’de gerçekleştirilecek Komite ve Meclis üyeliği seçimlerine de değinerek, seçimlerin ATO için hayırlı olmasını diledi. Seçim sürecinin sağduyu ve karşılıklı saygı içinde, ATO’nun kurumsal itibarını ön planda tutan bir anlayışla yürütülmesini temenni ettiğini belirtti.

Toplantı mesajları, enflasyonla mücadeleye devam edilirken politika yapıcılar nezdinde reel sektörün finansal sürdürülebilirliği ve ticari işlemlerin pratik boyutlarının gözetilmesine yönelik çağrıyı içerdi.

ANKARA TİCARET ODASI (ATO) BAŞKANI GÜRSEL BARAN, "ENFLASYONLA MÜCADELE EDERKEN REEL SEKTÖRÜN, ÜRETİMİN, YATIRIMIN, TİCARETİN VE İHRACATIN İHMAL EDİLMEMESİ GEREKİYOR" DEDİ.