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Engebede tırpanla son biçim: Ardahan'da imeceyle kapanan hasat

Ardahan'ın Damal ilçesinde, traktörün ulaşamadığı yamaçlarda imeceyle ekimde yapılan tırpan hasadı tamamlandı; çiftçiler otu kışa saklıyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Engebede tırpanla son biçim: Ardahan'da imeceyle kapanan hasat

Ekimin son haftasında dağ yamaçlarında biten sezon

Ardahan'da kışın 6 ay sürdüğü bölgelere hazırlık çalışmaları eki̇m ayında son biçimlerle tamamlandı. Damal ilçesinde hayvancılıkla uğraşan üreticiler, traktörün giremediği engebeli çayırlarda tırpanla ot biçerek kışlık yem stoklarını oluşturuyor.

Sonbaharın serin günlerinde gruplar halinde imece usulü çalışan köylüler, gün doğmadan yamaçlara iniyor, biçtikleri otları kurutup depoluyor. Çalışma sırasında zaman zaman türkülerin ve sohbetin emeği hafiflettiği belirtiliyor.

Tırpan ve imece geleneğinin taşıdığı bilgi:

Tırpanla yapılan biçim, yalnızca üretim sürecinin bir parçası değil; yüzyıllık geleneksel bir becerinin aktarımı olarak öne çıkıyor. El alışkanlığı, doğru açıda çekiş ve ürünün durumunu okumak gibi ustalık gerektiren teknikler nesiller boyunca transfer ediliyor.

Makinenin tırmanamadığı dik yamaçlarda uygulanan yöntem, yerel bilgi birikimini ve dayanışmayı ortaya koyuyor. İmece düzeni sayesinde iş bölümü ve ritim oluşuyor, işin verimi artıyor.

Zor koşullar, dayanıklılık ve üretimin görünür yüzü:

Tırpanla biçim ciddi fiziksel güç, dikkat ve dayanıklılık istiyor. Saatler süren mesai boyunca ortaya konan emek, Ardahan'daki tarımsal üretimin insan ayağını gözler önüne seriyor. Çiftçiler, ekimde tamamlanan son biçimlerle birlikte sezonun kalan işleri için hazırlıklara yöneliyor.

Bu geleneksel kapanış, kış aylarında hayvan barınaklarında kullanılacak yem stoklarının güvence altına alınması açısından hayati öneme sahip. Bölgede sürdürülen bu uygulama, hem kültürel mirası hem de üretim pratiğini birlikte yaşatıyor.

EKİM AYINDA TIRPANLA SON HASAT YAPILDI

EKİM AYINDA TIRPANLA SON HASAT YAPILDI

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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