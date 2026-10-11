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Engelli ailelerine nefes: Ankara'da kısa süreli bakım merkezi açıldı

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Saray Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 24 kişilik Nefes Merkezi'nin açıldığını ve ailelerin yılda 30 güne kadar kısa süreli bakım alabileceğini duyurdu.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Engelli ailelerine nefes: Ankara'da kısa süreli bakım merkezi açıldı

nefes merkezi ankara'da hizmete girdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Saray Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kısa süreli bakım desteği sunan Nefes Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Göktaş, açılışta yaptığı açıklamada merkezin, ihtiyaç anında engelli ailelerinin çocuklarını bir yıl içinde 30 güne kadar bırakabilecekleri bir hizmet sunduğunu söyledi.

merkezin kapasitesi ve yaygınlaştırma hedefi:

Yen açılan merkez 24 kişilik kapasiteye sahip olup, kadın ve erkekler için ayrı birimler olarak düzenlendi. Göktaş, daha önce Beylikdüzü'nde de benzer bir merkez açıldığını belirterek, şu ana kadar ülke genelinde 48 merkez hizmete alındığını ve bir ay içerisinde peyderpey 81 il geneline yaygınlaştırmanın hedeflendiğini ifade etti.

saray engelsiz yaşam merkezinin bütüncül hizmetleri:

Saray Engelsiz Yaşam Merkezi'nin yerleşkesinin 73 müstakil villadan oluştuğu, merkezde rehabili­tasyonun yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerin de yürütüldüğü bildirildi. Merkezde şu anda 779 engelli bireyye hizmet sunuluyor; tasarım ve ahşap atölyeleri ile sportif faaliyetler destekleniyor ve 53 lisanslı engelli sporcu bulunuyor.

Göktaş, merkezde sunulan hizmetlerin tamamen ücretsiz olduğunu vurgulayarak, Nefes Merkezi gibi kısa süreli bakım birimlerinin ailelerin acil ve beklenmedik ihtiyaçlarına cevap verdiğini belirtti. Ayrıca merkezin rehabilitasyonla birlikte sosyal ve kültürel etkinlikleri de kapsayan bir anlayışla çalıştığını söyledi.

iyilik var platformu ve gönüllülük çağrısı:

Bakan Göktaş, İyilik Var Platformu'nu da anlatarak platformun hayırseverliği görünür kılma ve iyiliği yaygınlaştırma amacını vurguladı. Platform aracılığıyla vatandaşların devlet güvencesi altında e-devlet üzerinden gönüllü kayıt yaptırabileceğini, gönüllülerin yeteneklerinin engelli bireylere, yaşlılara ve çocuklara yönelik merkezlerde değerlendirilebileceğini kaydetti. Göktaş tüm vatandaşları gönüllü olmaya ve platforma kayıt yaptırmaya davet etti.

Program kapsamında Bakan Göktaş, basın mensupları ve sosyal medya içerik üreticileriyle birlikte merkezi gezdi, engelli bireylerle sohbet etti, iş ve meşguliyet birimindeki el sanatları atölyelerini ziyaret ederek yapılan ürünleri inceledi ve İyilik Var standını ziyaret etti.

Bakanın sözleri: 'Onlar bizim evlatlarımız, devletimizin emaneti. Nefes Merkezi engelli ailelerimizin ihtiyaçlarına cevap veren çok kıymetli bir hizmet oldu' ifadeleriyle merkezin önemine dikkat çekildi.

Bakan Göktaş, Saray Engelsiz Yaşam Merkezi&#039;ndeki &quot;Nefes Merkezi&quot;nin açılışını yaptı

Bakan Göktaş, Saray Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki "Nefes Merkezi"nin açılışını yaptı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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