Operasyonun kapsamı ve yürütülmesi:

Diyarbakır Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 13 Kasım 2026 tarihinde 10 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda rüşvet ve irtikap iddiaları kapsamında toplam 71 şüpheli hakkında işlem yapıldı; bunların 9’u kamu görevlisi olarak kayıtlara geçti.

Emniyet kayıtlarına göre, şüphelilerden 70’i yakalandı, halen bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İddiaların odağında neler var:

Soruşturma sırasında Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) bünyesindeki bazı görevliler ile 42 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin sahipleri, çalışanları ve yakınları arasında yaklaşık 18 milyon liralık para hareketi tespit edildi. Yapılan incelemelerde şu usulsüzlük iddiaları öne çıktı:

- RAM görevlilerinin menfaat karşılığında engelli öğrencileri belirli anlaşmalı özel eğitim merkezlerine yönlendirmesi,

- Öğrenci randevularının alınmaması veya randevu başvurularının işlem görmemesi,

- Kurul tarafından reddedilen başvuruların para karşılığında onaylanması,

- Ders saatlerinin gerçeğe aykırı şekilde yüksek gösterilmesi ve eğitimlere katılmayan öğrencilerin katılmış gibi kaydedilmesi.

Ayrıca bazı durumlarda kurum müdürü ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri arasında ortaklık sözleşmesi bulunduğu da soruşturmada tespit edilen hususlar arasında yer aldı.

Soruşturma süreci ve adli işlemler:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 37’si, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 33 şüpheli ise 16 Kasım 2026 tarihinde adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilenlerden 12 kişi tutuklandı, 21 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece operasyon kapsamında yakalanan 70 şüpheliden 37’si emniyette serbest bırakılmış, 21’i adli kontrolle serbest bırakılmış, 12’si ise tutuklanmıştır. Hakkında yakalama çalışması sürdürülen 1 şüphelinin ise henüz yakalanmadığı belirtildi.

Soruşturma kapsamındaki incelemeler ve ilgili adli süreçlerin devam ettiği, soruşturmanın ilerleyen safhalarında yeni gelişmelerin olabileceği kaydedildi.

DİYARBAKIR MERKEZLİ 10 İLDE DÜZENLENEN RÜŞVET OPERASYONUNDA 12 KİŞİ TUTUKLANDI.