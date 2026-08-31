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Engelli üç kişiye Besni'de temsili askerlik heyecanı

Besni'de düzenlenen etkinlikte Sosyal Hizmet Merkezi ve İlçe Jandarma, evde bakım hizmetinden yararlanan üç engelliye temsili askerlik uyguladı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:56

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Engelli üç kişiye Besni'de temsili askerlik heyecanı

Programın amacı ve katılımcılar:

Adıyaman Besni'de, Zafer Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Besni İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliği yaptı. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün Evde Bakım Hizmetinden yararlanan üç engelli birey, askerlik hayallerini deneyimleyebilmek için programa davet edildi ve unutulmaz bir gün geçirdi.

Programın içeriği:

Etkinlik kapsamında, askerlik öncesine ait geleneklerden biri olan kına yakma töreni gerçekleştirildi. Duygusal anların yaşandığı törende, temsili askerlik yapacak katılımcıların eline asker kınası yakıldı ve bu anlar aile benzeri bir ritüel atmosferinde paylaşıldı. Kına programının ardından katılımcılar, Besni İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasını gezerek kurumun birimlerini ve yürütülen hizmetleri jandarma personelinden dinleme fırsatı buldu.

Askeri tören ve sosyal hedefler:

Program, basit bir ziyaretin ötesinde, kurum yetkililerinin düzenlediği temsili askerî törenle devam etti ve üç katılımcıya temsili askerlik heyecanı yaşatıldı. Etkinlik sayesinde katılımcılar askerlik ortamını yakından görürken, etkinliği düzenleyen kurumların amacı da net şekilde ortaya kondu: engelli bireylerin toplumsal hayata katılımlarını güçlendirmek, sosyal çevreyle bütünleşmelerini desteklemek ve toplumda engellilere yönelik farkındalığı artırmak. Günün sonunda katılımcılar, kendileri için hazırlanan program sayesinde anlamlı ve unutulmaz bir deneyim yaşadıklarını belirtti.

ADIYAMAN BESNİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE BESNİ İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI İŞ BİRLİĞİNDE...

ADIYAMAN BESNİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE BESNİ İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN TEMSİLİ ASKERLİK PROGRAMINDA, ASKERLİK HAYALİ KURAN ÜÇ ENGELLİ BİREY UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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