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Engelliler ve yakınlarına internet güvenliği eğitimiyle dijital farkındalık kazandırıldı

Bilecik’te engelli bireyler ve ailelerine Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nden internet ve sosyal medya güvenliği eğitimi verildi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Engelliler ve yakınlarına internet güvenliği eğitimiyle dijital farkındalık kazandırıldı

Bilecik’te engelli bireylere ve ailelerine yönelik eğitim

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nden hizmet alan engelli bireyler ve ailelerinin katıldığı eğitimde, internetin bilinçli ve güvenli kullanımı ele alındı.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde sosyal medyanın doğru ve etkili kullanımı ile dijital dünyada karşılaşılabilecek riskler hakkında bilgilendirme yapıldı. Oturumlar, katılımcıların çevrim içi davranışları ve paylaşımlarına yönelik bilinç artırmaya odaklandı.

Yetkilinin değerlendirmesi:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "İnternet ve sosyal medya günlük hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Bu alanların bilinçli ve güvenli kullanılması, dijital dünyada karşılaşılabilecek risklere karşı farkındalık kazanılması açısından büyük önem taşıyor. Engelli bireylerimizin ve ailelerinin bu konuda bilinçlenmesine katkı sağlayan eğitim çalışmalarımızı önemsiyoruz" dedi.

Katılımcıların internet ortamındaki tehlikelere karşı farkındalık kazanması ve dijital araçları daha güvenli kullanması amaçlandı.

GÜNDÜZ BAKIM, REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ&#039;NDEN HİZMET ALAN ENGELLİ BİREYLER...

GÜNDÜZ BAKIM, REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN HİZMET ALAN ENGELLİ BİREYLER VE AİLELERİNİN KATILDIĞI EĞİTİMDE, İNTERNETİN BİLİNÇLİ VE GÜVENLİ KULLANIMI ELE ALINDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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