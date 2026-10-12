Engelsiz hareket için mobil tekerlekli sandalye servisi Muğla’da devrede

Hizmet kapsamı:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, il genelinde akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerde oluşan arızalara yönelik Mobil Tekerlekli Sandalye Tamir Aracı ve Yerinde Destek Hizmeti sunuyor. Hizmet, Muğla’nın 13 ilçesini kapsıyor ve arızalara ücretsiz ve yerinde müdahale edilmesini sağlıyor. Mobil ekipler, özellikle kırsal bölgelerde ulaşım imkânları sınırlı vatandaşların tamir hizmetine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Başvuru ve tamir süreci:

Hizmetten yararlanmak isteyenler, Muğla Büyükşehir Belediyesi 444 48 01 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Başvurunun ardından arızanın niteliği ve adres bilgileri değerlendirilip randevu oluşturuluyor. Mobil ekip belirlenen tarihte adrese giderek sandalyeyi yerinde inceliyor; mobil araçta giderilemeyecek daha kapsamlı arızalarda sandalye servis birimine alınarak gerekli bakım ve onarım gerçekleştiriliyor.

Geçici destek ve kullanıcı deneyimleri:

Onarım sürecinin uzaması durumunda kullanıcıların hareket özgürlüğünün kesintiye uğramaması için geçici tekerlekli sandalye desteği sağlanıyor. İhtiyaç ve uygunluk değerlendirmesinin ardından kullanıcıya geçici manuel veya akülü tekerlekli sandalye verilebiliyor.

Caner Can hizmetin günlük yaşam üzerindeki önemine şu sözlerle vurgu yaptı: "Benim bir ayağım bu. Arabaya bindiğim zaman her yeri gezebiliyorum. İstediğim yere gidebiliyorum. Her ihtiyaçlarımı kendim gideriyorum. Arıza olduğu zaman İstanbul’a, Ankara, İzmir’e gidiyor. Burada Büyükşehir Belediyesi bu engellilere hizmet etmesi mükemmel bir şey"

Mustafa Gürbüz ise uygulamanın sağladığı kolaylığı anlattı: "Tekerlekli sandalyemde arıza olduğu zaman geliyorlar, yapıyorlar. Aracım arızalandığı zaman evde kalmak gibi durum olmuyor. Çünkü yedek araç veriyorlar bize. Dışarı çıkabiliyorum, istediğim gibi gezebiliyorum. Bu yönden çok iyi oluyor. Çok teşekkür ederim"

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı hizmetin amacını açıkladı: "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak engelli özel bireylerimizin akülü tekerlekli sandalye ve manuel tekerlekli sandalyesinin arızalandığı durumlarda engellilerimizin evlerine giderek arızalanan tekerlekli sandalyenin tamirini yapıyoruz. Buradaki amacımız özel bireylerimizin tekerlekli sandalyesinin bir an önce tamirinin yapılması, hareket özgürlüklerinin sağlanması, sosyal hayatın içinde aktif olarak rol almalarının, katılımlarının sağlanmasıdır. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın himayelerinde engellilerimize yönelik birçok proje ürettik ve üretmeye de devam ediyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracak projelere önem verdiklerini belirterek, hizmetin bir tekerlekli sandalyenin arızalanmasının yol açtığı sosyal ve ekonomik kayıpların önüne geçmeyi hedeflediğini ifade etti. Başkan Aras, arızalanan bir sandalyenin vatandaşın eğitiminden, işinden veya sosyal yaşamından uzaklaşmasına neden olabileceğine dikkat çekti.

ENGELSİZ YAŞAMIN ÖNÜNDEKİ ARIZALAR GİDERİLİYOR