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Engelsiz kent için somut adımlar: komisyon 15. kez toplandı

Antalya Büyükşehir Engelsiz Hizmet Komisyonu 15. toplantısında kentte erişilebilirlik çalışmaları ve 2026-2027 projeleri görüşüldü.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Emre Koç

Engelsiz kent için somut adımlar: komisyon 15. kez toplandı

engelsiz hizmet komisyonu 15. toplantısı:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hizmet Komisyonu, kamu kurumları, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla 15. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda kent genelinde yürütülen erişilebilirlik çalışmaları ile engelli bireylere yönelik hizmetler değerlendirildi.

Toplantı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda; Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda yapıldı. Katılımcılar, engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını kolaylaştırmaya yönelik uygulamaları, erişilebilir ulaşımı ve kamu alanlarındaki düzenlemeleri ele aldı.

mevcut uygulamalar ve sayısal durum:

Yetkililer toplantıda kent genelinde sürdürülen kaldırım, durak, rampa ve üstgeçit düzenlemeleri hakkında bilgi verdi. Buna göre 20 durakta erişilebilirlik uygulamaları tamamlandı, 90 rampanın erişilebilir hale getirildiği ve 16 üstgeçitte düzenleme yapıldığı bildirildi. Ayrıca engelsiz hizmetlerin geliştirilmesine yönelik öneriler masaya yatırıldı.

gelecek dönem hedefleri ve yaklaşım:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, toplantıda erişilebilirlik vizyonunu vurgulayarak, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak biliyoruz ki erişilebilirlik bir ayrıcalık değil, temel bir haktır. Bizim için engelsiz bir kent, yalnızca fiziksel engellerin kaldırıldığı değil, herkesin bir arada yaşayabildiği bir kenttir. Bu anlayışla yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda hizmetlerimiz erişilebilirlik sertifikalarıyla belgelendirilmiştir. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak daha erişilebilir bir Antalya için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Toplantıda ayrıca 2026-2027 döneminde hayata geçirilmesi planlanan projeler görüşülerek öncelikler değerlendirildi. Komisyon, mevcut uygulamaların denetimi ve yeni projelerin takibi konusunda kurumlar arası iş birliğinin sürdürüleceğini bildirdi.

Toplantı, erişilebilirlik çalışmalarının izlenmesi ve engelsiz hizmetlerin yaygınlaştırılmasına yönelik öneri ve kararların paylaşılmasıyla sona erdi.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANI MURAT YAVUZ (SAĞDAN...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANI MURAT YAVUZ (SAĞDAN İKİNCİ)

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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