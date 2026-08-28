Engelsiz merkez öğrencileri Yörük Ali Efe Müzesi'nde zaferi keşfetti

Ziyaretin hedefi ve düzenlenişi

Efeler Belediyesi tarafından hizmete açılan Kadıköy Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikle Yörük Ali Efe Müzesi’ni ziyaret etti. Gezi, merkezde eğitim gören öğrencilerin sosyal hayata katılımını artırmak ve tarih bilincini güçlendirmek amacıyla planlandı. Etkinlikte öğrenciler, aileleri ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Müzede öğrenme ve deneyim:

Ziyaret sırasında katılımcılar, Milli Mücadele dönemi kahramanlarından Yörük Ali Efe’nin yaşamı ve bağımsızlık mücadelesindeki rolü hakkında bilgiler edindi. Müzedeki eserler ve döneme ait objeler, öğrencilere dönemin atmosferini somut örneklerle aktardı. Öğretmenlerin anlatımları eşliğinde yapılan gezide öğrenciler, tarihle iç içe bir gün geçirerek 30 Ağustos’un anlamını daha iyi kavradı.

Merkezin misyonu ve ailelerin tepkisi:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in öncülüğünde hizmet veren merkez, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere de ağırlık veriyor. Düzenlenen geziyle öğrenciler hem farklı bir deneyim yaşadı hem de milli mücadele mirasını yakından tanıdı. Ziyaretten memnuniyet duyan aileler, çocuklarının eğitimlerinin sosyal ve kültürel etkinliklerle desteklenmesinden dolayı Başkan Anıl Yetişkin ve merkezin öğretmenlerine teşekkür etti.

Etkinlik, engelsiz eğitimin sadece sınıf içi çalışmalarla sınırlı kalmaması gerektiğini gösterirken, öğrencilerin toplumsal hafızayla buluşmasına katkı sağladı.

EFELER BELEDİYESİ KADIKÖY ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ ÖĞRENCİLERİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA YÖRÜK ALİ EFE MÜZESİ’Nİ ZİYARET EDEREK MİLLİ MÜCADELE’NİN İZLERİNİ YERİNDE KEŞFETTİ.