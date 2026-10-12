Engelsiz yaşam merkezi öğrencileri Pamukkale ve Buldan'da unutulmaz bir gün geçirdi

Gezi programı ve katılımcılar:

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen geziye, Yunusemre Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri ve aileleri katıldı. Etkinlik, engelli bireylerin aileleriyle birlikte sosyal etkinliklere katılmalarını ve farklı deneyimler kazanmalarını amaçladı.

Pamukkale'de doğa ve miras deneyimi:

Katılımcılar, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'nin eşsiz doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu. Travertenlerin beyaz dokusu ve çevresindeki peyzaj, ziyaretçilere hem görsel hem de duygusal açıdan etkileyici anlar sundu.

Buldan'da kültür ve çarşı gezisi:

Gezi programının diğer durağı Buldan oldu; burada katılımcılar ilçenin tarihi mekânlarını ve çarşısını gezerek Buldan'ın zengin kültürel dokusunu tanıdı. Aileler ve öğrenciler, yerel yaşamı deneyimleyerek çeşitli mekanları keşfetti.

Gün boyunca düzenlenen etkinlikler, katılımcılara keyifli anlar yaşattı ve sosyal katılımı güçlendirmeyi hedefleyen programın amacına hizmet etti. Gezi, hem öğrenciler hem de aileleri için unutulmaz bir gün olarak kaydedildi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YUNUSEMRE BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN GEZİYE KATILAN YUNUSEMRE BELEDİYESİ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ ÖĞRENCİLERİ VE AİLELERİ, DENİZLİ’NİN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ KEŞFEDEREK UNUTULMAZ BİR GÜN GEÇİRDİ.