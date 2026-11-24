Engelsiz yaşam merkezinde ergoterapi başlıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), şehirdeki Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde yeni bir ergoterapi hizmeti başlattı. Sosyal belediyecilik kapsamında genişleyen hizmetler arasında yer alan uygulama, özel gereksinimli çocukların günlük yaşamda daha bağımsız ve etkin olmasını hedefliyor.

hizmetin hedefleri:

Ergoterapi programı ile çocukların günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırmak, ince ve kaba motor becerilerini geliştirmek, duyusal süreçlerini düzenlemek ve çevreleriyle sağlıklı iletişim kurmalarına destek olmak amaçlanıyor. Hizmet, çocukların bireysel gelişim özellikleri dikkate alınarak planlanacak ve uygulamalar bireye özel hedeflerle yürütülecek.

başvuru ve uygulama süreci:

Ergoterapiye başvuru için ÇÖZGER raporu şartı bulunuyor. Başvurular ALO 153 Çözüm Merkezi üzerinden ya da 0501 737 11 68 numaralı telefondan yapılabiliyor. Değerlendirme sürecinde çocukların mevcut gereksinimleri ve aile bilgi paylaşımı esas alınarak uygun program oluşturuluyor.

SBB, eğitimden rehabilitasyona, sosyal desteklerden farkındalık çalışmalarına kadar farklı alanlarda engelli bireylerin ve ailelerinin yanında olmaya devam ediyor. Yeni ergoterapi hizmeti de belediyenin Engelsiz Yaşam Merkezleri aracılığıyla sunulan kapsamlı destek paketinin bir parçası olarak konumlanıyor.

Hizmetin uygulanması sırasında kullanılan yöntemler ve seans sıklığı, çocuğun gelişim profiline göre uzman ekip tarafından belirlenecek; ailelerin sürece katılımı ve bilgilendirilmesi öncelikli tutulacak.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SBB), ÖZEL BİREYLERİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK ADINA ŞEHRE KAZANDIRDIĞI ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ BÜNYESİNDE ERGOTERAPİ HİZMETİNİ HAYATA GEÇİRİYOR.