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engelsiz yaşam merkezinde yeni eğitim dönemi başladı

Darıca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde temel eğitim ve el sanatları kurslarının yeni dönemi başladı; Başkan Muzaffer Bıyık kursiyerlerle buluştu.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

engelsiz yaşam merkezinde yeni eğitim dönemi başladı

Darıca'da engelsiz yaşam merkezinde yeni dönem başladı

Darıca Belediyesi tarafından özel bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yeni eğitim dönemi açıldı. Merkezdeki temel eğitim ve el sanatları kursları yeniden organize edilerek kursiyerlerin hem kişisel gelişimine hem de üretme becerilerine katkı sağlanması hedeflendi.

kurslar ve atölye çalışmaları:

Yeni dönemde açılan sınıflarda temel eğitim faaliyetleri ile el sanatları atölyeleri eş zamanlı olarak yürütülüyor. Kursiyerler hem okul destek programlarıyla bilgi ve becerilerini güncelliyor hem de atölyelerde ürettikleri çalışmalarla yeteneklerini sergileme fırsatı buluyor. Eğitimlerin, bireylerin özgüvenine ve sosyal hayata katılımlarına olumlu etkileri olduğu vurgulandı.

ziyaret ve değerlendirmeler:

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yeni eğitim sezonunun ilk gününde merkezi ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Sınıfları ve atölyeleri gezen Bıyık, kursiyerlerle sohbet edip çalışmalarını yakından izledi; onların yeni dönem heyecanına ortak oldu ve ekibin çalışmalarını yerinde inceledi.

Muzaffer Bıyık ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede merkezin yalnızca eğitim verilen bir mekân olmadığını, özel bireylerin hayatın her alanında daha aktif rol almasını sağlayan bir kuruluş olduğunu belirtti. Bıyık, "Bizim için engelsiz bir Darıca; herkesin kendisini değerli hissettiği, ürettiği, öğrendiği ve sosyal hayatın içinde yer aldığı bir Darıca demektir. Engelsiz Yaşam Merkezimizde yeni döneme başlayan tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum. Onların mutluluğu ve gelişimi bizim için çok kıymetli. Darıca’da hayatın önündeki engelleri kaldırmak, fırsat eşitliğini güçlendirmek ve daha engelsiz bir şehir oluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." sözleriyle projeye verdiği önemi ifade etti.

Belediye yetkilileri, merkezde yürütülen eğitimlerin düzenli takibini sürdürerek kursiyerlerin sosyal hayata entegrasyonunu kolaylaştıracak uygulamaları güçlendirmeyi planladıklarını bildirdi. Kursiyerlerin üretkenlikleri ve sosyal katılımlarının artırılması, merkezin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

DARICA&#039;DA ÖZEL BİREYLERİN SOSYAL HAYATA KATILIMINI DESTEKLEMEK AMACIYLA FAALİYET GÖSTEREN ENGELSİZ...

DARICA'DA ÖZEL BİREYLERİN SOSYAL HAYATA KATILIMINI DESTEKLEMEK AMACIYLA FAALİYET GÖSTEREN ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ'NDE YENİ EĞİTİM DÖNEMİ BAŞLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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