telekom altyapısı afet yönetiminde merkezi bir rol üstleniyor

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Antalya'da düzenlenen COP31 çerçevesinde İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, iklim değişikliğine bağlı afetlerde telekomünikasyon altyapısının sadece iletişim aracından öte bir yaşam hattı haline geldiğini söyledi. Aksoy, bağlantının erken uyarıların ulaşmasından acil müdahale ekiplerinin koordinasyonuna, temel hizmetlerin sürdürülmesinden ekonomik yaşamın devamına kadar çok sayıda kritik fonksiyonu desteklediğini vurguladı.

neden bağlantı hayati önemde:

Aksoy, Vodafone Grubu yaklaşımını dört aşamalı olarak tanımladı: öngörmek, hazırlanmak, müdahale etmek ve toparlanmayı desteklemek. Buna göre, mobil şebekelerin ve dijital hizmetlerin bu dört aşamada erişilebilir kalması için şebeke hazırlığı, enerji sürekliliği ve iklim risklerine dayanıklı altyapı yatırımları şart. Türkiye özelinde kuraklık, su stresi, ani su baskınları ve sel öne çıkan riskler arasında yer alıyor. Aksoy, Temmuz 2025'te İç Anadolu'da kritik bir tesisin çevre yol seviyesinin yükselmesine bağlı sel riskine karşı sekiz saatlik canlı operasyon süresince hizmet kesintisi yaşatmadan iki metre yükseltildiğini anlatarak, hazırlığın somut etkisini örnekledi.

Bu tür uygulamaları Vodafone'un, Avrupa ve Afrika deneyimlerinden derlediği 'Bağlantı, İklim Dayanıklılığı İçin Bir Yaşam Hattı: Kesintiye Uğramış Bir Dünyada İklim Direncini Sağlamak' başlıklı raporda paylaştığını belirten Aksoy, raporun erken uyarı sistemlerinden şebeke hazırlığına, acil müdahaleden uzun vadeli toparlanmaya kadar mobil şebekelerin iklim dayanıklılığını nasıl destekleyebileceğini somut örneklerle ortaya koyduğunu söyledi.

e-atıklar ve döngüsel ekonomi:

Aksoy, iklim mücadelesinin yalnızca emisyon azaltımı değil aynı zamanda atık yönetimi olarak da ele alınması gerektiğini ifade etti. Dünya Ekonomik Forumu verilerine atıfla e-atıkların 2050'de 120 milyon tona ulaşabileceğini hatırlatan Aksoy, elektronik atıkların düzenli depolama sahalarına giden tehlikeli atıkların yaklaşık %70'ini oluşturduğunu söyledi. Çoğu cihazın çekmecelerde unutulduğunu veya yanlış bertaraf edildiğini söyleyerek, geri dönüşümün hem çevresel hem ekonomik fırsatlar barındırdığına dikkat çekti.

Bu bağlamda Vodafone'un WWF-Türkiye ve Habitat Derneği ile yürüttüğü 'Dünya İçin Lazım' projesine değinen Aksoy, proje kapsamında bugüne kadar 40 ton e-atığın geri dönüşüme kazandırıldığını ve eğitimlerle 87 binden fazla kişiye ulaşıldığını aktardı. Aksoy, 40 ton e-atığın geri dönüştürülmesinin su ve toprak koruması ile karbon salımı açısından somut faydalar sağladığını; projenin her 1 TL yatırımının 4,56 TL sosyal değer ürettiğini belirtti. Ayrıca projede 21 'Doğa Elçisi' yetiştirildiğini ve çocuklara yönelik çevre eğitimleriyle geleceğe dönük bilinç oluşturulduğunu söyledi.

mali sonuçlar ve dijital hizmetlerin yükselişi:

Aksoy, Vodafone Türkiye'nin Nisan-Eylül 2026 dönemine ait ilk yarıyıl sonuçlarını da paylaştı. Buna göre, servis gelirleri 84,8 milyar TL olarak gerçekleşirken, mobil abone sayısı 25,4 milyon, sabit genişbant abone sayısı 1,3 milyon ve faturalı abone sayısı 21,9 milyon oldu. Dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayısı 18,2 milyon ve bu kullanıcıların aylık etkileşimi 289 milyonu aştı.

Şirketin müşterilerinin toplam mobil data kullanımı bu dönemde 3.442 petabyte olarak kaydedildi. Vodafone Pay ürünlerini kullanan tekil kullanıcı sayısı 10,7 milyona ulaşırken, kişisel dijital asistan TOBi aylık ortalama 6,2 milyon müşteriyle etkileşime geçti ve 16 milyon konuşma başlatıldı. Ayrıca İzmir Veri Merkezi'nin 100 milyon dolarlık yatırımla tamamlanan ilk fazı hizmete açıldı.

Aksoy, sürdürülebilirliğin kurumsal stratejilerin merkezine yerleştirilmesinin önemini tekrar ederek, dijitalleşmenin Çevre, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) öncelikleriyle uyumlu hale getirilmesinin hem toplumsal fayda hem de işletme dayanıklılığı açısından gerekliliğine dikkat çekti. Teknolojinin sunduğu fırsatların sorumlulukla buluşturulması gerektiğini söyleyen Aksoy, iklim risklerinin işletme kararlarını, tedarik zincirlerini ve rekabet gücünü doğrudan etkilediğini vurguladı.

VODAFONE TÜRKİYE CEO'SU ENGİN AKSOY