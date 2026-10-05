Enkazın gözü: kahraman farelerle arama kurtarmada yeni dönem

Proje ve iş birliği:

Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi öncülüğünde yürütülen projede, GEA Arama Kurtarma Derneği, Belçika merkezli APOPO ve Ankara Üniversitesi ortak çalışıyor. Amaç, insan kokusunu ayırt edebilen Afrika keseli sıçanlarının arama kurtarma operasyonlarında görev almasını sağlamak. Farelerin sırtlarına yerleştirilen GPS ve kamera sistemleriyle hem konum hem görüntü aktarımı yapılabiliyor.

Saha testleri ve sonuçları:

Projede oluşturulan enkaz düzeneğinde gerçekleştirilen uygulamalarda, gönüllü bir kazazedenin enkaz altındaki varlığı senaryoya göre test edildi. Eğitimli fare, enkaz içinde ilerleyip kazazedeyi tespit etti ve üzerindeki sistem aracılığıyla ekibe sinyal gönderdi. Ekip, farenin enkaz içindeki yerini GPS verileriyle anlık olarak takip etti ve kameradan gelen görüntülerle tespit doğrulandı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, uygulamaları yerinde inceleyip ekipten bilgiler aldı. Uysal, projeyle ilgili olarak uygulamalardan olumlu sonuçlar alındığını belirterek, "İnşallah hiç deprem yaşamayız, inşallah hiç enkazla karşılaşmayız. Ancak böyle bir durum yaşandığında, farelerimiz her defasında yapılan testlerde kazazedeyi buluyor. Görüntüsünü ve yerini belirliyor, kazazedenin kurtarılması için azami performansı gösteriyorlar" dedi.

Eğitim süreci ve bir sonraki adımlar:

Proje lideri Dr. Danielle Giangrasso ise farelerin simülasyon alanlarında güvenli şekilde enkaz içinde hareket etmeyi, kazazedeyi tespit edip görev sonrası üs noktasına dönmeyi öğrendiğini aktardı. Çalışmaların başarılı şekilde ilerlediği, ekibin ikinci ve daha ileri aşamalar için hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi. Proje ekipleri, sahada elde edilen verilerle eğitimleri pekiştirip uygulamaların operasyonel koşullara entegrasyonunu planlıyor.

MURATPAŞA BELEDİYESİ, GEA ARAMA KURTARMA DERNEĞİ, BELÇİKA MERKEZLİ APOPO VE ANKARA ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN PROJEDE, İNSAN KOKUSUNU AYIRT EDEBİLEN AFRİKA KESELİ SIÇANLARININ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA KULLANILMASI HEDEFLENİYOR.