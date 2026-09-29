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Erasmus'ta demokrasi temasıyla Bodrum'da gençler buluştu

28 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Bodrum'da düzenlenen Erasmus Akreditasyon Projesi'ne Ernst-Reuter-Schule II'den 9 öğrenci ve 2 öğretmen katıldı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 16:12

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Erasmus'ta demokrasi temasıyla Bodrum'da gençler buluştu

Erasmus'ta demokrasi temasıyla Bodrum'da gençler buluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Erasmus Akreditasyon Projesi kapsamında Almanya'dan gelen heyet ilçedeki okullarla bir araya geldi. Program, katılımcılara işbaşı gözlem ve karşılıklı kültürel değişim fırsatları sunuyor.

Katılımcılar ve proje hedefleri:

Programa, Ernst-Reuter-Schule II'den gelen 9 öğrenci ve 2 öğretmen dahil oldu. Çalışmalar, "Demokratik Katılım" teması etrafında şekilleniyor ve gençlerin katılımcı demokrasi konusundaki farkındalıklarını artırmayı amaçlıyor. Heyet, ilçede beş günlük bir takvimle misafir ediliyor.

Program akışı ve ev sahipleri:

5 günlük program, 28 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Açılış töreni programın ilk günü Ayşe Gülsevim Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi'nde yapıldı. İkinci gün etkinlikleri Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi ev sahipliğinde sürdü; bu sırada Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu de heyetle bir araya geldi. Programın son etkinlikleri ise Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde planlanıyor.

Katılımcılar, yerel öğrencilerle ortak çalışmalara ve gözlem faaliyetlerine katılarak proje temasını pratikte deneyimliyor. Yerel kurumlarla yürütülen bu değişim, hem eğitimsel hem de kültürel etkileşimi güçlendirmeyi hedefliyor.

BODRUM’DA ERASMUS BULUŞMASI: ALMAN ÖĞRENCİLER AKRANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

BODRUM’DA ERASMUS BULUŞMASI: ALMAN ÖĞRENCİLER AKRANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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