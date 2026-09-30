Erasmus'taki hayali son buldu: Köşk, 23 yaşındaki Melek'i Cvado Nehri'nde kaybetti

Olayın gerçekleştiği yer ve ilk bilgiler:

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Köşk ilçesinden giden 23 yaşındaki Melek Öztürk, Erasmus programı kapsamında bulunduğu Portekiz'de Barcelos kentine bağlı Barcelinhos bölgesinde yer alan Cvado Nehri kıyısına gitti. Santo Antnio das Vessadas bendi yakınlarında suya giren Öztürk, bir süre sonra gözden kayboldu.

Arama kurtarma çalışmaları:

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye dalgıç ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler nehirde başlattıkları arama çalışmalarında yaklaşık bir saat süreyle çalışma yürüttü. Yapılan çalışmaların ardından genç öğrencinin cansız bedenine ulaşıldı.

İşlemler ve cenazenin memlekete getirilmesi:

Öztürk'ün cenazesinin, Portekiz'deki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye gönderileceği ve memleketi Köşk'te toprağa verileceği öğrenildi. Genç öğrencinin ölüm haberi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumadere Mahallesinde de derin üzüntüye yol açtı.

Toplumsal tepki ve durumun önemi:

Olay, yurt dışında bulunan öğrencilerin güvenliği ve suya girme gibi faaliyetlerde alınacak önlemler konusunda yerel toplulukta tartışma yarattı. Ailenin ve köyün yaşadığı kayıp, hem yerel hem de eğitim çevrelerinde hüzünle karşılandı.

Olayla ilgili yetkililerce yürütülen resmi süreç tamamlandıkça, cenazenin teslimi ve defin işlemlerine ilişkin detayların aile tarafından paylaşılacağı bildirildi.

AYDIN’IN KÖŞK İLÇESİNDEN ERASMUS PROGRAMI KAPSAMINDA PORTEKİZ’DE BULUNAN 23 YAŞINDAKİ MELEK ÖZTÜRK, ARKADAŞLARIYLA GİTTİĞİ CVADO NEHRİ’NDE SUYA GİRDİKTEN SONRA BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ.