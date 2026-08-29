Erbaa altınla yıkandı: Ahmet Duman törenle karşılandı

Taranto 2026 Akdeniz Oyunları'nda serbest güreş erkekler 65 kiloda elde ettiği altın madalya sonrası memleketine dönen milli sporcu Ahmet Duman, Tokat'ın Erbaa ilçesinde büyük bir sevinçle karşılandı.

karşılama programı ve konvoy:

İşadımı Galip Şanlı tarafından organize edilen karşılama programında milli sporcu için araç konvoyu düzenlendi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği konvoy boyunca Duman'a sevgi gösterileri gerçekleştirildi. Konvoyun ardından Vadi Petrol'de hazırlanan programla kutlama devam etti.

ödül takdimi ve ilçe tepkisi:

Vadi Petrol'de düzenlenen program sırasında Ahmet Duman'a çeşitli hediyeler takdim edildi. Uluslararası organizasyondaki başarısıyla ilçede oluşan sevinç ve gurur dikkat çekti. Program, ödül takdiminin ardından sona erdi.

Yerel ölçekte düzenlenen bu tür karşılamalar, sporcunun başarılarının toplum tarafından sahiplenilmesini sağlıyor; Erbaa'daki coşku, Duman'ın elde ettiği başarının ilçede yarattığı yankıyı gösteriyor.

AKDENİZ OYUNLARI’NDA ALTIN MADALYA KAZANAN MİLLİ GÜREŞÇİ AHMET DUMAN, MEMLEKETİ ERBAA’DA COŞKUYLA KARŞILANDI.