Erbaa belediyesi filoyu yenileyerek hizmet kapasitesini artırdı

Erbaa Belediyesi, yeni alınan araçları makine ikmal müdürlüğünde düzenlenen törende hizmete aldı. Yapılan açıklamaya göre araçlar için kurban kesildi ve törenin ardından konvoy eşliğinde şehir turu yapıldı. Yeni yatırımla birlikte belediyenin hem altyapı hem de günlük hizmet kapasitesinde belirgin bir artış hedefleniyor.

yeni araçlar ve sayılar:

Törene sunulan araçlar arasında 5 adet kamyon, 5 adet pikap, 2 adet dorseli tır, 1 adet ekskavatör, 1 adet yükleyici, 1 adet taşıyıcı, 1 adet yol çizgi aracı ve 1 adet arazöz bulunuyor. Ayrıca kısa süre içinde 2 cenaze nakil aracı, 1 itfaiye aracı ve 2 hasta nakil aracının da hizmete alınacağı bildirildi. Belediye yetkilileri toplamda yaklaşık 22 araç belediye envanterine kazandırıldığını belirtti.

başkan karagöl'ün değerlendirmesi:

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl törende yaptığı konuşmada şehrin hızlı büyümesine işaret ederek, 'Çalışma alanımız çok ciddi anlamda genişledi' dedi. Karagöl, özellikle Tepeşehir bölgesi ve hastane çevresindeki gelişmeler nedeniyle mevcut araç ve ekipmanın yetersiz kaldığını vurguladı.

Başkan Karagöl, kiralık araç kullanımını azaltma ve belediyenin kendi ekipman kapasitesini artırma hedefini öne çıkararak, bu sayede bakım-onarım süreçlerinin belediye bünyesinde yürütüleceğini ve maliyetlerin düşürüleceğini belirtti. Konuşmasında ayrıca hizmet personeline teşekkür eden Karagöl, araçlara 'gözünüz gibi' sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Belediye yetkilileri, yeni filonun özellikle yol yapım, hafriyat ve hizmet araçları faaliyetlerinde operasyonel esnekliği artıracağını; yol çizgi aracı gibi ekipmanların asfalt ve yol çalışmalarının görünürlüğünü ve kalitesini yükselteceğini ifade etti. Önümüzdeki dönemde kiralık araçların azaltılmasıyla belediye hizmetlerinin daha ekonomik ve süreklilik arz eden bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

ERBAA BELEDİYE BAŞKANI ERTUĞRUL KARAGÖL, KONUŞMA YAPTI.