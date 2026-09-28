Erbaa'da mutfaktan yükselen yangın iki katlı evi kullanılmaz hale getirdi

Erbaa'da iki katlı evde çıkan yangın kontrol altına alındı

Tokat'ın Erbaa ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Şehit Er Duran Okçu Caddesi'nde bulunan A. G.'ye ait iki katlı evde mutfak bölümünde başlayan yangın, kısa sürede çatıya sıçrayarak binanın büyük bölümünü etkiledi. Olay anında evde kimsenin bulunmaması, can kaybı yaşanmamasını sağladı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun alev ve duman altındaki yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Hasar ve soruşturma:

Yangın nedeniyle evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı. Sahip bilgileri A. G. olarak verilen evdeki maddi hasarın boyutu ve olası nedenler yapılacak teknik inceleme sonrası netlik kazanacak.

TOKAT'IN ERBAA İLÇESİNDE İKİ KATLI EVDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ.