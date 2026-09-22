Erbaa'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 15 adrese eş zamanlı operasyon

Erbaa'da silah operasyonu

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa ilçesinde silah ticareti ve kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda adli makamlardan alınan arama kararları doğrultusunda eş zamanlı operasyon planlandı.

Operasyonun detayları:

Operasyon kapsamında toplam 15 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Aramalar sırasında ekipler koordineli şekilde hareket ederek, olası delillerin tahrip edilmesini önlemeye çalıştı.

Ele geçirilenler ve işlemler:

Adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 66 fişek, 45 av tüfeği kartuşu, 16 sentetik hap ve 2 kesici-delici alet ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu ve soruşturma kapsamında kayıt altına alındı.

Söz konusu olayla ilgili olarak 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

TOKAT’IN ERBAA İLÇESİNDE SİLAH TİCARETİ VE KAÇAKÇILIĞI YAPTIĞI DEĞERLENDİRİLEN 15 ŞÜPHELİYE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA RUHSATSIZ TABANCA VE AV TÜFEKLERİ İLE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ