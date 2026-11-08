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Erbaaspor, Isparta 32 Spor deplasmanından 1-0 galip ayrıldı

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 10. haftada Erbaaspor, Cemal Şener'in 45+2'deki golüyle Isparta 32 Spor'u 1-0 mağlup etti; Emre Turan 89'da kırmızı gördü.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 19:26

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erbaaspor, Isparta 32 Spor deplasmanından 1-0 galip ayrıldı

Erbaaspor, Isparta Atatürk'te 1-0 kazandı

Maçın özeti:

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta karşılaşmasında Isparta 32 Spor, evinde Erbaaspor'u ağırladı. Karşılaşmanın tek golü ilk yarı uzatma dakikasında geldi; Cemal Şener (dk. 45+2) skoru belirledi ve konuk ekip 1-0 öne geçti. Maçın ilerleyen dakikalarında Erbaaspor'dan Emre Turan (dk. 89) kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Giray Şaylan, Mustafa Pelit, Mahir Selenga Mısır

Kadrolar ve değişiklikler:

Isparta 32 Spor: Fatih Gülmez, Yiğithan Güveli (Furkan Uludaş dk. 77), Mazlum Demir, Bedirhan Altuntaş (Kerem Nurhan dk. 82), Bahadır Yıldırım, Kaan Yüksel, Mustafa Acar, Enver Cenk Şahin (Keni Var Uzun dk. 63), Vedat Bora, Nurettin Çakır, Fatih Aktay.

Erbaaspor: Alp Arda, Ramazan Kallıoğlu, Oğuzhan Aynaoğlu, Cemal Şener (Eslem Öztürk dk. 78), Yasin Kargı, Muhammed Ali Doğan (Dağhan Erdoğan dk. 65), Emre Turan, Melih Altıkulaç, Yunus Emre Aydemir, Ömer Önder, Oktay Balcı (Turgay Keleş dk. 90+4).

Gol ve kartlar:

Gol: Cemal Şener (dk. 45+2) (Erbaaspor).

Kırmızı kart: Emre Turan (dk. 89) (Erbaaspor).

Sarı kartlar: Kaan Yüksel, Nurettin Çakır, Mustafa Acar, Mazlum Demir (Isparta 32 Spor); Yasin Kargı, Ramazan Kallıoğlu, Emre Turan (Erbaaspor).

NESİNE 2. LİG BEYAZ GRUP 10. HAFTA MAÇINDA ISPARTA 32 SPOR, KONUK ETTİĞİ ERBAASPOR’A 1-0 MAĞLUP...

NESİNE 2. LİG BEYAZ GRUP 10. HAFTA MAÇINDA ISPARTA 32 SPOR, KONUK ETTİĞİ ERBAASPOR’A 1-0 MAĞLUP OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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