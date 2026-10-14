Erbil temaslarıyla sınırda bekleyen tırların 2-3 günde sevki için uzlaşma

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) tarafından yürütülen üst düzey temaslar sonucunda, Irak tarafı ile sınırda biriken tırların 2 ila 3 gün içinde sevk edilmesi ve bundan sonra araçların sıra beklemeden geçişinin sağlanması konusunda mutabakata varıldı. UND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Çağlı liderliğindeki heyet, Erbil ve sınır kapılarında gerçekleştirdiği görüşmelerle transit taşımacılıktaki aksaklıkların giderilmesini hedefledi.

Görüşmelerde öne çıkan kararlar:

IKBY Gümrükler Genel Müdürü Hamid Ali ile yapılan müzakerelerde, sınır kapılarında biriken araçların hızla sevk edilmesi, geçiş süreçlerinin düzenli hale getirilmesi ve sevkiyatların engellenmeden yürütülmesi üzerinde uzlaşı sağlandı. Heyet, sahada yaşanan pratik sorunların çözümüne yönelik önerileri masaya yatırdı; bu kapsamda İbrahim Halil Gümrük Müdürü Dündar Ahmet ve İbrahim Halil Asayiş Müdürü Muhammed Koçer ile görüşmeler gerçekleştirildi. Ayrıca IKBY Maliye Bakan Yardımcısı Jawhar Khudhur ile transit taşımacılığın uzun vadeli geliştirilmesine yönelik stratejik adımlar ele alındı.

Heyet ve katılımcılar:

UND heyetinde Yönetim Kurulu Üyesi M. Tahir Aydoğan, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Alpdoğan Kahraman, Habur Temsilcisi Halis Yürük, IRU Orta Doğu Direktörü Erman Ereke ve TOBB TIR Dairesinden Levent Demirel yer aldı. Görüşmelere Erbil Ticaret Müşaviri Koray Çayırpınar ve Erbil Başkonsolosluğu yetkilileri destek verdi; Türk bürokrasisinden İpekyolu Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi, Habur Gümrük Müdürü Hasan Bayram ile Habur Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Ahmet Atasoy da toplantılarda bulundu.

Görüşmelerin ardından UND yönetimi, süreç boyunca sergilediği yapıcı tutum ve destekleri nedeniyle Hamid Ali'ye teşekkürlerini iletti. Sağlanan mutabakatın, Türkiye–Irak transit taşımacılığında beklemelerin kısalması ve lojistik akışın düzenlenmesi açısından kısa vadede belirgin etkiler yaratması bekleniyor.

UND YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI SÜLEYMAN ÇAĞLI VE BERABERİNDEKİ HEYET, TÜRKİYE İLE IRAK ARASINDAKİ TRANSİT TAŞIMACILIKTA YAŞANAN AKSAKLIKLARI GİDERMEK VE GEÇİŞLERİ HIZLANDIRMAK AMACIYLA ERBİL VE SINIR KAPILARINDA BİR DİZİ KRİTİK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.