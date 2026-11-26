Erzurum'daki saldırının ardından ziyaret:

Erçimsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Erzurum'da Taş Mağazalar Caddesi'nde meydana gelen silahlı soygun girişimi sırasında yaralanan esnaf kardeşler Cem ve Cüneyt Özoltu'yu tedavilerinin sürdüğü hastanede ziyaret etti.

Durum ve tedavi bilgileri:

Yücelik, yaralı kardeşleri odalarında ziyaret ederek hastane yetkililerinden ve doktorlardan Özoltu kardeşlerin genel sağlık durumu hakkında detaylı bilgi aldı. Tedavi sürecine ilişkin doktorlarla görüşme gerçekleştirildi ve sağlık ekiplerinin değerlendirmeleri dinlendi.

Moral ve geçmiş olsun dilekleri:

Ziyaret sırasında yaralı kardeşlerle bir süre sohbet eden Yücelik, onlara moral verdi ve yaşanan üzücü olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Özoltu ailelerine geçmiş olsun temennisini ileten Yücelik, yaralıların en kısa sürede sağlıklarına kavuşması dileğinde bulundu.

ERÇİMSAN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI LÜTFÜ YÜCELİK, ERZURUM'DAKİ TAŞ MAĞAZALAR CADDESİ’NDE MEYDANA GELEN SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİ SIRASINDA YARALANAN ESNAF KARDEŞLER CEM VE CÜNEYT ÖZOLTU’YU HASTANEDE ZİYARET ETTİ.